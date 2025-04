Bassin d’Arcachon : les huîtres meurent, un ver venu du Pacifique dans le viseur

Dans le bassin d’Arcachon, c’est une véritable hécatombe silencieuse. Entre 80 et 90 % des huîtres nées sur place meurent avant même d’avoir atteint leur taille de vente. Un désastre économique et écologique qui pousse aujourd’hui les ostréiculteurs à tirer la sonnette d’alarme. Hier , à Gujan-Mestras, scientifiques et professionnels se sont réunis pour tenter de comprendre. Car le mal est profond, et une mystérieuse créature semble au cœur du problème.

Un tueur discret : le ver plat envahit le bassin

Son nom scientifique : Postenterogonia orbiculatus. Son surnom, plus évocateur : « la sangsue des huîtres ». Ce ver plat, originaire du Pacifique ouest, a été repéré pour la première fois dans le bassin en 2020. Depuis, les professionnels de la conchyliculture le tiennent pour responsable de nombreuses pertes. Carnivore et tenace, l’animal s’en prend directement aux jeunes huîtres, affaiblissant encore davantage une production déjà fragile. Sa présence interroge : comment un tel parasite, inconnu dans la région, a-t-il pu s’implanter aussi vite ? Mystère. Il aurait pu arriver via des transferts d’espèces, ou être resté inaperçu pendant des années. Ce qui est sûr, c’est qu’il prospère désormais dans les eaux du bassin, contribuant à l’effondrement de la production locale.

Colère des ostréiculteurs et rupture avec le Parc naturel marin

Face à l’inaction perçue des autorités et aux lourdeurs administratives, le Comité régional conchylicole Arcachon-Aquitaine a décidé de claquer la porte du Parc naturel marin. Un geste fort, symbole du désarroi grandissant de la profession. « Regret » et « incompréhension », répond le président du Parc. Mais sur le terrain, les éleveurs ne décolèrent pas. Avec moins de 20 % de survie au bout de trois ans, les naissains captés dans le bassin ne suffisent plus. Et si rien n’est fait, c’est tout un pan du patrimoine local qui pourrait disparaître. Aujourd’hui, les huîtres d’Arcachon ne meurent plus en silence. Le ver est dans la coquille.