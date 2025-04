Avec « The Studio », Seth Rogen tourne en dérision les coulisses d’Hollywood

Dans The Studio, disponible sur Apple TV+, Seth Rogen endosse le rôle d’un patron de studio de cinéma maladroit, tiraillé entre son amour des films d’auteur et la nécessité de produire des blockbusters absurdes. Avec une avalanche de stars jouant leur propre rôle, la série propose une satire grinçante et hilarante du système hollywoodien.

Un monde d’ego, de maladresses et de marketing

Matt Remick, fraîchement nommé à la tête du studio Continental, déchante vite : son premier projet est une adaptation filmique d’une mascotte de soda. Lui qui rêvait d’auteurisme se retrouve à jongler entre contraintes commerciales et personnalités ingérables. Ron Howard, Martin Scorsese, Charlize Theron ou encore Steve Buscemi – que personne ne sait nommer correctement – viennent jouer avec humour leur propre image, dans une industrie où l’absurde le dispute à l’absentéisme artistique.

Dans ce chaos orchestré, Rogen incarne un producteur inapte à gérer les situations, soutenu (ou non) par une équipe caricaturale : une responsable marketing ultra-connectée, une ex-assistante fan de stars et un collègue jaloux mais loyal. À mi-chemin entre la satire sociale et la comédie de bureau, The Studio enchaîne les gags et les quiproquos avec un sens du rythme maîtrisé.

Une satire affectueuse et mordante

Écrite, réalisée et interprétée par Seth Rogen aux côtés de ses fidèles complices Evan Goldberg et Peter Huyck, la série déploie dix épisodes de 30 minutes qui dépeignent avec tendresse les absurdités d’un Hollywood trop souvent guidé par le marketing. Chaque épisode offre son lot de caméos réjouissants et de mésaventures de plateau, où les egos s’entrechoquent au gré des caprices de production.

Trois épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV+, avec une promesse tenue : rire de l’industrie du cinéma sans oublier qu’on en fait aussi partie.