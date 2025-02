Amazon lance la nouvelle génération de son assistant intelligent Alexa Plus

Amazon a lancé son édition avancée, intégrant l’intelligence artificielle générative, « Alexa Plus », qui offre aux utilisateurs des appareils Amazon Echo une interaction directe et rapide avec leurs dispositifs domestiques intelligents grâce à des commandes vocales dans leur langue quotidienne.

Alexa Plus sera capable de comprendre les commandes vocales des utilisateurs pour accomplir des tâches rapides telles que passer une commande pour les besoins domestiques auprès des magasins ou envoyer des invitations à un événement à venir à leurs amis. Il mémorisera également les préférences des utilisateurs et les détails de leur vie personnelle afin d’offrir une expérience personnalisée qui correspond à leurs différences et à leurs goûts variés.

La nouvelle version d’Alexa arrive initialement aux États-Unis, avec un abonnement mensuel de 20 dollars, et gratuitement pour les abonnés d’Amazon Prime, dont l’abonnement coûte 15 dollars par mois. Alexa Plus sera disponible sur divers appareils domestiques d’Amazon, à commencer par les modèles Echo Show 8, 10, 15 et 21. Par ailleurs, Amazon a annoncé un site dédié pour l’utilisation d’Alexa via le web, ainsi que le lancement de nouvelles applications pour smartphones.

Les fonctionnalités de « Plus »

La nouvelle version intègre les fonctionnalités bien connues d’Alexa, comme la réponse aux commandes et requêtes vocales dès que l’utilisateur prononce le mot d’activation « Alexa ». Elle offre en plus la capacité de prendre des photos et d’analyser ce qui est capturé par l’objectif de la caméra, ainsi que de traiter des images.

La société américaine a également présenté les capacités de la nouvelle génération de son assistant intelligent lors d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi en Californie.

L’utilisateur pourra compter sur Alexa Plus en tant que gestionnaire de ses appareils domestiques intelligents. Avec cette nouvelle version, il pourra même configurer une routine quotidienne adaptée à son mode de vie. Le nouvel assistant permet également de créer des playlists musicales et d’accéder à une scène précise dans un film via le service Amazon Prime Video.

Lors de la conférence, Banus Banai, directeur du secteur des appareils et services chez Amazon, a demandé à Alexa Plus s’il y avait eu quelqu’un qui avait emmené son chien pour une courte promenade. L’assistant personnel a consulté le système de caméras domestiques, vérifié qu’une telle action avait bien été effectuée récemment, et a immédiatement fourni sa réponse.

De son côté, Mara Seigal, directrice du secteur Alexa, a déclaré que l’assistant vocal intelligent est capable de traiter et d’analyser divers documents textuels, qu’il s’agisse de documents rédigés numériquement ou de photos de documents manuscrits. Cela permet à l’utilisateur de poser des questions à leur sujet et à Alexa Plus d’apporter une aide directe et rapide.

Seigal a d’ailleurs utilisé Alexa Plus pour créer des événements et des rappels dans son application de calendrier concernant les matchs de football de ses enfants, grâce à des commandes vocales naturelles, sans nécessiter aucune interaction avec l’écran. C’est ce qui fait d’Alexa Plus un assistant intelligent capable d’utiliser les outils et services numériques pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.

Nouvelle interface

Amazon a procédé à une mise à jour majeure du design de l’interface utilisateur d’Alexa. Celle-ci se compose désormais de widgets apparaissant sur l’écran des appareils Echo, que l’on peut manipuler librement et déplacer d’un écran à l’autre pour en faciliter l’accès, en plus d’une interface dédiée au contrôle des appareils domestiques.

Cette démarche permet à Amazon de rester en phase avec les efforts continus des entreprises actives sur le marché des maisons intelligentes, comme Google, qui a lancé de nombreuses mises à jour facilitant le contrôle de la maison depuis n’importe quel appareil doté d’un écran intelligent fonctionnant sous les systèmes Google.

Des rapports indiquent qu’Apple se prépare à dévoiler cette année un appareil semblable à un iPad qui servira de plateforme principale de contrôle pour les appareils domestiques intelligents compatibles avec Apple HomeKit.

Amazon a également tenté de créer une identité visuelle pour Alexa, en introduisant une bande bleue flottante qui apparaît en bas de l’écran lors de son activation, accompagnée d’un ensemble de boutons bleus appelés « Alexicons ».

Agent intelligent

Le directeur du secteur des appareils et services chez Amazon a expliqué qu’Alexa Plus fonctionne comme un agent numérique capable d’exécuter des tâches pour le compte de l’utilisateur sur demande. Il s’appuie sur une architecture intégrant le modèle Amazon Nova d’intelligence artificielle, ainsi que sur plusieurs modèles intelligents développés par la société Anthropic, dans laquelle Amazon a investi près de 15 milliards de dollars jusqu’à présent.

Amazon collabore avec divers partenaires pour doter Alexa Plus d’une meilleure compréhension des différentes formes d’information dont l’utilisateur pourrait avoir besoin dans sa vie numérique quotidienne, parmi lesquels figurent des agences de presse telles qu’Associated Press, Politico, Reuters et The Washington Post.

L’arrivée de la nouvelle génération d’Alexa est considérée comme une étape importante pour Amazon dans sa course à la compétition sur le marché de l’intelligence artificielle, d’autant plus que l’entreprise n’avait jusqu’ici pas eu d’impact notable sur le marché des services et produits destinés aux consommateurs liés à l’intelligence artificielle générative, depuis l’essor amorcé avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022.