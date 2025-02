Allergies aux pollens : une alerte rouge déclenchée dans 30 départements

Les personnes allergiques doivent se préparer à une semaine difficile. Ce dimanche 16 février, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé 30 départements en alerte rouge en raison d’une concentration élevée de pollens de Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers). Le reste du territoire est maintenu en vigilance jaune, signalant un risque d’allergie modéré.

Les zones les plus touchées s’étendent principalement sur le sud et l’ouest du pays. Parmi les départements concernés, on retrouve la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, ainsi que le Lot et le Lot-et-Garonne. L’alerte concerne également les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse.

L’intensification des symptômes allergiques dans ces régions est principalement due à la floraison massive des cyprès et des genévriers, très présents dans le sud du pays. En parallèle, les pollens de frênes, bien que moins envahissants, restent sous surveillance avec un risque modéré.

Le RNSA met également en garde contre la floraison en cours des noisetiers et des aulnes, dont le niveau d’allergie, actuellement moyen, pourrait rapidement s’intensifier. De plus, les mimosas (acacias) en pleine floraison dans le sud de la France risquent d’aggraver la situation pour les personnes sensibles.

Face à cette recrudescence pollinique, les allergiques sont invités à limiter leur exposition, notamment en évitant les sorties prolongées par temps sec et venteux, en rinçant régulièrement leurs cheveux et en aérant leur logement tôt le matin ou tard le soir.