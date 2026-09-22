Seine-Maritime : un salarié grièvement brûlé après une explosion dans une usine classée Seveso

Une explosion à l'usine Pharmasynthèse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a gravement blessé un salarié, atteint par du solvant enflammé. Les secours ont rapidement intervenu sans ordonner de confinement des riverains, confirmant l'absence de produits toxiques dans l'environnement. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Une explosion suivie d’un incendie s’est produite lundi 21 septembre sur le site de Pharmasynthèse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, près de Rouen. Un salarié a été grièvement brûlé. Aucun confinement de la population n’a été décidé.

Une importante intervention des secours a eu lieu lundi après-midi à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, après une explosion dans l’usine chimique Pharmasynthèse.

Le site est classé Seveso seuil bas et fabrique notamment des ingrédients destinés aux secteurs pharmaceutique et cosmétique.

Selon les premiers éléments disponibles, un conteneur a éclaté à l’intérieur de l’établissement, provoquant un incendie. Un salarié a été grièvement brûlé après avoir été atteint par du solvant enflammé.

Pris en charge en urgence absolue, il a été transporté vers un établissement hospitalier. Aucun autre salarié n’a été signalé comme blessé.

Pas de confinement des riverains

D’importants moyens de secours ont été mobilisés afin de maîtriser l’incendie, procéder aux reconnaissances nécessaires et effectuer des relevés toxicologiques.

L’entreprise a indiqué qu’aucune émanation de produits toxiques dans l’environnement n’avait été constatée. Aucun confinement des habitants du secteur n’a été ordonné.

L’établissement, qui emploie une quarantaine de personnes, avait fait l’objet en mars dernier d’une mise en demeure préfectorale concernant notamment le suivi de certains rejets. Cette mise en demeure avait été levée le 4 juin 2026.

Les circonstances précises de l’explosion doivent désormais être établies. Les investigations devront notamment déterminer l’origine de l’éclatement du conteneur et les conditions dans lesquelles l’accident s’est produit.