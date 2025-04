À ceux qui ne réalisent pas encore l’impact de l’intelligence artificielle sur la vie humaine, une exposition à Paris vous répond  !

De ses origines à ses usages actuels, en passant par son infrastructure et les défis politiques, sociétaux et éthiques qu’elle soulève, l’intelligence artificielle est au cœur d’une exposition qui s’ouvre ce vendredi à Paris.

Au musée du Jeu de Paume, jusqu’en septembre prochain, quelque 50 œuvres explorent ce sujet qui bouleverse profondément notre rapport à la réalité. On y découvre des photographies, des sculptures et des courts-métrages, pour la plupart créés avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Présente dans le champ scientifique depuis environ 70 ans, l’IA est devenue tangible pour le grand public en 2022 avec l’irruption de ChatGPT sur la scène mondiale.

Le commissaire de l’exposition, Antonio Somaini, a déclaré à l’AFP : « Les algorithmes d’intelligence artificielle effectuent des opérations de plus en plus autonomes après avoir été entraînés à partir d’énormes volumes de données, de textes et d’images. » « Ils s’immiscent aujourd’hui partout dans nos sociétés.»

Il estime que « regarder ce phénomène à travers l’image, la culture visuelle et l’art contemporain est l’un des moyens les plus évidents et accessibles de réfléchir à l’impact de l’IA sur nos sociétés.»

Intitulée « Le monde selon l’IA », l’exposition est divisée en 11 sections thématiques.

Parmi les sujets abordés : l’infrastructure de l’intelligence artificielle, notamment les centres de données gourmands en énergie et en eau, les déchets numériques générés par ces technologies, et les travailleurs invisibles qui classent et organisent les données nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA.

L’exposition explore également l’IA générative, capable de produire toutes sortes de contenus à partir d’une simple requête en langage courant.

Une place importante est aussi accordée aux erreurs produites par l’IA, appelées « hallucinations ».