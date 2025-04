Une idée géniale : la comédie aux quiproquos explosifs triomphe au Théâtre des Variétés

Couronnée de deux Molières et saluée par plus de 300 000 spectateurs, Une idée géniale fait son grand retour sur scène au Théâtre des Variétés jusqu’au 27 avril 2025. Signée Sébastien Castro et mise en scène par José Paul et Agnès Boury, cette comédie de situation délirante joue avec le concept des sosies pour offrir un spectacle aussi rythmé qu’hilarant.

Une mécanique du rire bien huilée

Tout commence par un soupçon. Arnaud, convaincu que sa compagne Marion a craqué pour leur agent immobilier lors de la visite d’un appartement, imagine une idée aussi farfelue qu’inattendue : faire appel à un sosie pour tester la fidélité de sa conjointe. Mais le plan, en apparence simple, se complique à mesure que les sosies se multiplient. Un, deux… trois sosies débarquent tour à tour, déclenchant une avalanche de malentendus et de situations absurdes.

Sur scène, les retournements s’enchaînent avec une fluidité remarquable. Dialogues incisifs, mise en scène millimétrée et timing comique imparable permettent à cette pièce de théâtre de s’imposer comme un véritable tourbillon d’humour. L’écriture de Sébastien Castro, fine et pleine d’esprit, offre un terrain de jeu idéal à une distribution dynamique et parfaitement rodée. Agnès Boury, récompensée du Molière du second rôle, incarne à elle seule toute la richesse du comique de situation.

Un succès populaire et critique confirmé

Avec déjà plus de 400 représentations et une centaine de dates de tournée, Une idée géniale s’impose comme l’un des plus grands succès récents du théâtre de boulevard. Récompensée en 2023 du Molière de la meilleure comédie, elle revient à Paris dans sa distribution d’origine pour une série exceptionnelle de représentations.

Sébastien Castro, qui interprète également le rôle principal, démontre une nouvelle fois son talent à jongler entre écriture, jeu et invention scénaristique. José Paul et Agnès Boury, à la mise en scène, orchestrent le chaos avec brio dans un décor ingénieux signé Jean Haas.

Entre théâtre classique et humour contemporain, Une idée géniale réussit le pari de faire rire sans relâche tout en surprenant à chaque scène. Une comédie à la fois populaire et subtile, à découvrir sans tarder avant sa dernière représentation le 27 avril.