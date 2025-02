Une grève historique en BD : “Le Chœur des sardinières” retrace la révolte de Douarnenez

En 1925, les ouvrières des conserveries de Douarnenez ont marqué l’histoire sociale française en menant l’une des premières grèves féminines d’ampleur. Cent ans plus tard, Léah Touitou et Max Lewko s’emparent de cet épisode méconnu pour en faire un roman graphique poignant, “Le Chœur des sardinières”, publié aux éditions Steinkis. À travers le personnage de Mona, ouvrière contrainte à des conditions de travail éprouvantes, l’ouvrage plonge le lecteur dans le quotidien de ces femmes qui ont défié leur patronat et obtenu une augmentation de salaire après six semaines de lutte.

Pour reconstituer avec précision ce combat, les auteurs ont mené une enquête approfondie. Sur place à Douarnenez, ils ont consulté archives et témoignages, permettant une immersion authentique dans cette époque. Le récit mêle personnages fictifs et figures historiques comme le maire Daniel Le Flanchec et la syndicaliste Lucie Colliard, tout en mettant en lumière l’impact social et politique de cette grève, souvent considérée comme un jalon du féminisme ouvrier.

Le choix d’une famille fictive permet d’incarner les tensions et espoirs de cette époque, en illustrant la transmission de la lutte d’une génération à l’autre. Entre réalisme social et engagement politique, le dessin expressif de Max Lewko donne vie à ces ouvrières rebelles, tout en rendant hommage à leur détermination. Un ouvrage essentiel pour découvrir un pan oublié de l’histoire ouvrière bretonne et la force des femmes qui l’ont façonnée.