Une entreprise spatiale américaine privée réalise un exploit en atterrissant sur la Lune

Une entreprise américaine a réussi à poser son vaisseau spatial sur la surface de la Lune dimanche, devenant ainsi le deuxième vaisseau privé à réaliser cet exploit, selon ce qu’a montré une diffusion en direct sur Internet depuis le centre de contrôle de la mission.

Le vaisseau « Blue Ghost Mission 1 » de l’entreprise « Firefly Aerospace » a atterri à 3h34, heure de la côte est des États-Unis (08h34 UTC), près de Mons Latrae, une formation volcanique dans la région de Mare Crisium, sur le côté nord-est de la Lune.

Des applaudissements ont éclaté dans la salle après qu’un ingénieur du centre de contrôle de la mission à Austin, au Texas, ait crié : « Vous avez effectué un atterrissage parfait, nous sommes sur la Lune ».

Il est prévu que le vaisseau envoie une première image sous peu. Le directeur général de l’entreprise, Jason Kim, a confirmé plus tard que le vaisseau était « stable et droit » sur la surface, contrairement au vaisseau privé qui avait précédemment atteint la Lune en février dernier, qui s’était posé sur le côté.

La mission « Blue Ghost » s’inscrit dans un partenariat entre la NASA et des entreprises spatiales privées visant à réduire les coûts et soutenir le programme « Artemis », qui a pour objectif d’envoyer à nouveau des astronautes américains sur la Lune.

Ce petit robot doré, mesurant deux mètres de haut et trois mètres et demi de large, a pris des photos spectaculaires de la Terre et de la Lune après avoir été transporté dans l’espace le 15 janvier par une fusée Falcon 9 de l’entreprise SpaceX.

Le « Blue Ghost » transporte dix instruments scientifiques de la NASA, dont un appareil pour analyser le sol lunaire, un ordinateur résistant aux radiations, et une expérience pour tester la faisabilité d’utiliser le système de navigation par satellite global actuel pour la navigation à la surface de la Lune.