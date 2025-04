Un outil d’intelligence artificielle pour préserver les cerisiers en fleurs au Japon

Symbole de renouveau et de l’éphémère, les célèbres cerisiers en fleurs du Japon, ou « sakura », vieillissent. Pour les préserver, un nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle a été mis en place.

La saison des cerisiers en fleurs est un moment très attendu par les Japonais et les touristes. Mais aujourd’hui, de nombreux arbres, âgés de 70 à 80 ans, sont menacés par le vieillissement. Face au risque de disparition et à la hausse des coûts d’entretien, les autorités locales appellent à l’aide de médecins des arbres.

Pour faciliter la collecte de données, l’entreprise japonaise de boissons Kirin a développé une application baptisée Sakura AI Camera.

Évaluer la santé des cerisiers avec un smartphone

Cette application permet aux utilisateurs de prendre en photo les cerisiers avec leur téléphone et d’évaluer leur état de santé et leur âge grâce à une échelle de cinq niveaux, allant de très sain à préoccupant.

L’outil d’IA, entraîné sur plus de 5000 images, analyse la photo de l’arbre pour fournir une évaluation, et enregistre ensuite l’image, l’état et la localisation sur une base de données disponible gratuitement en ligne via le site « Sakura AI Camera ».

Depuis son lancement le mois dernier, environ 20 000 photos ont été ajoutées, et les données sont consultables librement par les collectivités locales.

Selon Risa Shioda, du service marketing de Kirin :

« Nous avons appris que préserver les cerisiers demande beaucoup de ressources humaines et financières, et que collecter les données est difficile. Nous pensons pouvoir aider. »

Un enjeu environnemental majeur

Dans l’arrondissement de Meguro, au sud-ouest de Tokyo célèbre pour ses rives bordées de cerisiers, le coût de remplacement d’un seul arbre atteint environ 6874 dollars.

Pour Hiroyuki Wada, de l’association japonaise des médecins des arbres, qui a participé au développement de l’outil :

« C’est impressionnant de pouvoir localiser les cerisiers et évaluer leur état de santé. »

Selon lui, l’objectif est de permettre aux experts d’analyser les causes réelles de la vulnérabilité des arbres.

Des menaces de plus en plus visibles

En inspectant régulièrement les cerisiers de Tokyo, Wada a remarqué une hausse du nombre d’arbres nécessitant des soins spéciaux.

Il affirme :

« Je suis très inquiet. « Les changements environnementaux étaient auparavant progressifs, mais ils deviennent aujourd’hui évidents.»

Il évoque notamment les vagues de chaleur, le manque de pluie, et bien sûr le vieillissement naturel des arbres, des facteurs qui aggravent fortement la situation.