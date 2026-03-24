Vincent Bolloré auditionné à l’Assemblée sur ses liens avec Banijay

La commission d’enquête sur l’audiovisuel public reprend ses travaux ce mardi 24 mars avec une audition très attendue : celle de Vincent Bolloré. L’homme d’affaires sera entendu à partir de 15h30 par les députés, non pas au titre de ses médias, mais en raison de sa participation indirecte dans Banijay via Vivendi, dans un moment où les parlementaires cherchent à mieux comprendre les liens entre le service public et les grands groupes privés de production.

Une audition centrée sur la production télévisuelle

Le cœur de l’échange doit porter sur la place de Banijay dans l’écosystème de France Télévisions. Le groupe produit en effet plusieurs programmes phares du service public, comme Fort Boyard ou N’oubliez pas les paroles. Selon les informations du Figaro, le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus, justifie cette convocation par le fait que Vincent Bolloré est, à travers Vivendi, l’un des principaux actionnaires financiers de Banijay.

Toujours selon Le Figaro, cette audition s’inscrit dans la logique suivie par les députés ces dernières semaines : après avoir entendu les acteurs liés à Mediawan, autre poids lourd de la production travaillant avec France Télévisions, il leur paraissait cohérent d’interroger aussi les principaux investisseurs de Banijay. La question de l’ouverture du capital à des partenaires étrangers, notamment à travers l’alliance avec All3Media, devrait également être abordée.

Des questions plus larges en toile de fond

Même si le cadre officiel reste celui de l’audiovisuel public, cette audition pourrait dépasser la seule question de l’actionnariat. Selon Le Figaro, Jérémie Patrier-Leitus estime qu’il sera intéressant de comprendre ce que Vincent Bolloré pense du service public, alors même que plusieurs médias de son groupe lui adressent régulièrement de vives critiques.

Cette séquence marque le redémarrage des travaux après leur interruption liée aux élections municipales. D’après le calendrier évoqué par Le Figaro, les auditions doivent se poursuivre jusqu’au 8 avril, avant un examen du rapport dans la seconde moitié du mois. La commission veut notamment trancher deux questions centrales : quelles missions doivent rester au cœur de l’audiovisuel public, et quelle organisation lui permettrait de mieux affronter la concurrence des plateformes, des réseaux sociaux et des grands groupes privés.