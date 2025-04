“The Dealer” : Jessica Chastain et Adam Driver plongent dans les dessous du marché de l’art

Jessica Chastain et Adam Driver réunis dans une série sur le marché de l’art ? L’annonce a déjà fait grand bruit. Intitulée The Dealer, cette création originale pour Apple TV+ promet une incursion mordante dans les coulisses d’un monde où la valeur d’une œuvre se joue autant sur les murs des galeries que dans les jeux de pouvoir.

Écrite par Lucas Hnath, dramaturge réputé aux États-Unis, et réalisée par le metteur en scène Sam Gold, The Dealer suivra le parcours d’une galeriste ambitieuse incarnée par Jessica Chastain. Bien décidée à s’imposer dans un univers dominé par les ego et les fortunes, elle se confronte à un artiste aussi talentueux qu’ingérable, campé par Adam Driver. Leurs échanges, d’abord antagonistes, évolueront vers une relation ambivalente, entremêlant tensions professionnelles et désirs inavoués.

Entre satire sociale et thriller émotionnel

Décrite comme une exploration des dynamiques de pouvoir, des rapports de classe et de la séduction dans la sphère très codifiée de l’art haut de gamme, The Dealer ambitionne de conjuguer critique sociale et drame psychologique. Le scénario promet une plongée dans les rouages économiques et symboliques de ce marché opaque, où l’art s’expose autant qu’il s’échange – parfois au prix fort, parfois au prix de l’âme.

Jessica Chastain, oscarisée pour Dans les yeux de Tammy Faye, retrouve ici le petit écran dans un rôle à la mesure de son intensité dramatique. Adam Driver, de son côté, signe son grand retour en série après Girls, dix ans après l’avoir quittée pour une carrière cinématographique fulgurante.

Encore peu d’informations ont filtré sur le calendrier de tournage ou la date de sortie. Mais avec un duo aussi magnétique à l’affiche et un sujet aussi fascinant, The Dealer s’annonce comme l’une des séries les plus attendues de 2026.