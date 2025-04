Tesla commence à vendre ses voitures en Arabie saoudite

L’entreprise du milliardaire américain Elon Musk a commencé à vendre ses voitures en Arabie saoudite, le jeudi 10 avril, alors que le royaume œuvre à convertir 30 % des véhicules à Riyad en voitures électriques d’ici 2030, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à réduire de moitié les émissions de la capitale.

Tesla ouvrira des boutiques temporaires à Riyad, Djeddah et Dammam le 11 avril, juste avant la visite attendue du président américain Donald Trump en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar.

Le royaume avait déjà fondé une société d’infrastructure dédiée aux véhicules électriques, visant à porter le nombre de bornes de recharge à 5 000 d’ici 2030, soit environ 50 fois plus que le nombre actuel.

Dans le communiqué annonçant le lancement publié sur le site de Tesla, on peut lire :

« Découvrez notre gamme de véhicules les plus vendus au monde et entrez dans un univers alimenté par l’énergie solaire, durable grâce aux batteries, et propulsé par des voitures électriques. »

Le communiqué ajoute également :

« Vivez l’expérience du futur de la conduite autonome avec le Cybercab, et rencontrez notre robot humanoïde Optimus, lors de notre présentation des avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique. »

Croissance du marché des véhicules électriques

L’Arabie saoudite cherche à diversifier son économie en réduisant sa dépendance au pétrole, dans le cadre de sa « Vision 2030 ». Pour ce faire, elle prévoit de construire une usine de fabrication de véhicules électriques avec pour objectif une production annuelle de 500 000 voitures d’ici 2030.

Le Fonds public d’investissement (PIF) joue un rôle central dans ces projets. La croissance du marché des véhicules électriques devrait contribuer à dynamiser l’économie locale. Le projet « Ceer », né d’un partenariat entre le PIF et l’entreprise Foxconn pour développer et produire des voitures électriques sur le sol saoudien, a également été lancé. Les premières voitures Ceer devraient être disponibles à la vente en 2025.

De plus, la société Lucid Motors, dont le PIF détient une part, envisage de produire 150 000 véhicules par an dans le royaume à partir de 2025.

Le PIF investit également dans l’exploitation minière pour sécuriser l’approvisionnement en lithium et autres métaux essentiels à la fabrication de batteries, tout en finançant de nombreux secteurs afin de créer de nouveaux emplois et d’améliorer les compétences de la main-d’œuvre.