MÉDIAS Télévision

Violente altercation sur le plateau de Cyril Hanouna : Stéphane Tapie évincé, Fabien Lecoeuvre hospitalisé

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Violente altercation sur le plateau de Cyril Hanouna : Stéphane Tapie évincé, Fabien Lecoeuvre hospitalisé
Violente altercation sur le plateau de Cyril Hanouna : Stéphane Tapie évincé, Fabien Lecoeuvre hospitalisé

Selon jeanmarcmorandini.com, Cyril Hanouna a annoncé que Stéphane Tapie ne reviendra plus dans son émission après le coup de poing donné à Fabien Lecoeuvre pendant la pub. L’animateur aurait indiqué au site que les équipes de H2O l’avaient écarté, jugeant que “son comportement est inacceptable” et que “l’usage de la violence n’a pas sa place dans notre société et en particulier sur un plateau télé”.

Des témoins décrivent une scène de chaos

Selon plusieurs témoins, Stéphane Tapie se serait approché de Fabien Lecoeuvre avant de lui porter un coup au niveau de la tempe. Fabien Lecoeuvre serait alors tombé au sol, provoquant la panique sur le plateau. Des agents de sécurité seraient intervenus pour maîtriser Stéphane Tapie et l’évacuer immédiatement. Il est aujourd’hui hospitalisé.

Des images bientôt diffusées à la télévision ?

Toujours selon jeanmarcmorandini.com, les images tournées pendant la pause publicitaire pourraient être diffusées mercredi soir dans Le Prime des vérités, sur W9. Affaire à suivre…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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