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VIDÉO – Les adieux de Tatiana Silva, qui présentait sa dernière météo sur TF1 ce dimanche soir

12 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
VIDÉO - Les adieux de Tatiana Silva, qui présentait sa dernière météo sur TF1 ce dimanche soir
VIDÉO - Les adieux de Tatiana Silva, qui présentait sa dernière météo sur TF1 ce dimanche soir

C’est l’annonce qui a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du PAF. Cette semaine, TF1 a affirmé, à la surprise générale, que Tatiana Silva quittait le groupe TF1, alors qu’elle présentait là météo depuis près de 10 ans.

Ce dimanche soir, l’animatrice belge présentait son dernier bulletin météo. Un bulletin durant lequel elle a fait ses adieux aux téléspectateurs de TF1.

Découvrez les derniers mots de Tatiana Silva sur TF1 :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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