VIDÉO – Les adieux de Tatiana Silva, qui présentait sa dernière météo sur TF1 ce dimanche soir

C’est l’annonce qui a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du PAF. Cette semaine, TF1 a affirmé, à la surprise générale, que Tatiana Silva quittait le groupe TF1, alors qu’elle présentait là météo depuis près de 10 ans.

Ce dimanche soir, l’animatrice belge présentait son dernier bulletin météo. Un bulletin durant lequel elle a fait ses adieux aux téléspectateurs de TF1.

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