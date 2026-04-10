Tatiana Silva et la météo, c’est fini ! L’animatrice quitte TF1

Après presque une décennie passée au sein du groupe TF1, Tatiana Silva s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Dans un communiqué, le groupe a annoncé le départ de la présentatrice météo, saluant le parcours qu’elle a mené au sein de la chaîne.
TF1 déclare : « Après près de dix belles années, Tatiana Silva (@tatianasilva) a pris la décision de quitter le Groupe TF1 pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. »
Le communiqué précise également que l’animatrice a tenu à remercier celles et ceux avec qui elle a collaboré durant ces années. « Elle adresse ses remerciements sincères à la direction et aux équipes avec lesquelles elle a eu tant de plaisir à travailler », indique encore le groupe.
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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