Tatiana Silva et la météo, c’est fini ! L’animatrice quitte TF1

Après presque une décennie passée au sein du groupe TF1, Tatiana Silva s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Dans un communiqué, le groupe a annoncé le départ de la présentatrice météo, saluant le parcours qu’elle a mené au sein de la chaîne.

TF1 déclare : « Après près de dix belles années, Tatiana Silva (@tatianasilva) a pris la décision de quitter le Groupe TF1 pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. »

Le communiqué précise également que l’animatrice a tenu à remercier celles et ceux avec qui elle a collaboré durant ces années. « Elle adresse ses remerciements sincères à la direction et aux équipes avec lesquelles elle a eu tant de plaisir à travailler », indique encore le groupe.