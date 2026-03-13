Après près d’un demi-siècle de présence sur les écrans français, Téléfoot s’apprête à tourner une page de son histoire. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Diffusé sans interruption depuis 1977, le magazine dominical consacré au football va disparaître de la grille de TF1 à la fin de la saison. Pendant 49 saisons, Téléfoot a accompagné les passionnés de football chaque dimanche matin, devenant au fil du temps un véritable rendez-vous incontournable.

Un rendez-vous dominical devenu culte

Depuis sa création à la fin des années 1970, Téléfoot s’est imposé comme une référence. Chaque dimanche matin, elle proposait un mélange d’actualités, de résumés de matchs, de reportages exclusifs et d’interviews de joueurs et d’entraîneurs. Oui mais voilà, l’époque a changé.

La télévision face aux nouveaux usages

Le changement de programmation des matches, qui dans les années 1990 se disputaient quasiment tous le samedi, ainsi que la perte des droits de diffusion des images des rencontres, ont fait perdre tout le sel de l’émission.

La disparition de Téléfoot de la grille de TF1 n’est dont malheureusement pas une surprise. Les habitudes de consommation de l’information et du sport ont profondément évolué au cours des dernières années. Aujourd’hui, une grande partie du public se tourne vers les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les services de streaming pour suivre l’actualité du foot.

Face à ces changements, Téléfoot n’était plus incontournable et n’avait plus grand-chose à proposer.

Une renaissance sur le numérique

Si l’émission va disparaître de l’antenne traditionnelle, son histoire va toutefois se poursuivre sous une autre forme. Une version numérique de Téléfoot va voir le jour sur la plateforme de streaming du groupe. Cette évolution permet de proposer des contenus plus flexibles, disponibles à tout moment et potentiellement plus interactifs.

Le passage au numérique offre également la possibilité d’expérimenter de nouveaux formats : interviews plus longues, analyses approfondies, contenus exclusifs ou reportages inédits.

La fin d’une époque pour les fans de football

L’arrêt de Téléfoot à la télévision marque symboliquement la fin d’une époque. Pendant près de 50 ans, l’émission a été l’un des visages du football à la télévision gratuite en France. Pour de nombreux téléspectateurs, le dimanche matin était indissociable de ce rendez-vous sportif. Une véritable « messe » ! L’émission faisait partie d’un rituel hebdomadaire, permettant de revenir sur les matchs du week-end et de se projeter vers les prochaines rencontres. Mais ça, c’était avant…