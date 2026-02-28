MÉDIAS Télévision

La fin d’une institution ? TF1 envisage de ne plus diffuser Téléfoot, émission culte du dimanche matin

28 février 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Le groupe TF1 envisage de modifier le mode de diffusion de Téléfoot, l’émission historique de football du dimanche matin. L’idée serait de supprimer sa diffusion à la télévision traditionnelle pour la transférer exclusivement sur sa plateforme de streaming TF1+. Une véritable révolution pour une émission qui a longtemps été considérée comme la « Messe » du dimanche matin pour les amoureux du football.

Une stratégie pour séduire le public digital

L’objectif affiché est de s’adapter aux nouveaux usages numériques et de renforcer TF1+, qui rassemble déjà des millions d’utilisateurs mensuels. Dans cette logique, Téléfoot deviendrait un contenu purement digital, accessible à la demande, tout en abandonnant progressivement l’antenne linéaire traditionnelle.

TF1 souhaite dynamiser son offre du dimanche matin et toucher un public plus jeune, plus connecté. Les magazines historiques comme Téléfoot et Automoto, qui réunissent actuellement plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs chaque dimanche, pourraient ainsi être repositionnés pour s’aligner sur les comportements d’audience modernes.

Un avenir numérique pour Téléfoot

Si ce projet se concrétise, Téléfoot disparaîtrait de la télévision traditionnelle, mais continuerait d’exister sur TF1+ sous une forme entièrement numérique. TF1 compte en parallèle maintenir une présence sportive à la télévision avec un magazine plus généraliste, tandis que la marque historique de football serait recentrée sur le streaming.

Pour l’instant, ces changements restent au stade de réflexion et de projet interne. Aucune annonce officielle n’a été faite concernant une date précise ou une décision définitive.

