Virements instantanés : arnaques, erreurs et argent perdu, les dérives qui inquiètent les consommateurs

Envoyer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros en quelques secondes est désormais à la portée de millions de Français. Depuis la généralisation des virements instantanés en Europe, les transferts d’argent sont devenus plus rapides, plus simples et généralement gratuits. Mais cette révolution bancaire comporte aussi des risques. Faux conseillers, escroqueries aux petites annonces, usurpations d’identité et erreurs de destinataire : les fraudeurs profitent de l’immédiateté des transactions pour piéger leurs victimes. Une fois le virement exécuté, récupérer son argent peut devenir particulièrement compliqué.

Le virement SEPA instantané permet de transférer de l’argent entre deux comptes bancaires en dix secondes maximum, à toute heure du jour ou de la nuit, y compris les week-ends et les jours fériés. Depuis janvier 2025, les établissements bancaires ne peuvent plus facturer ce service plus cher qu’un virement classique. En France, il est donc généralement gratuit lorsqu’il est réalisé depuis l’application ou le site de sa banque. Depuis octobre 2025, les établissements proposant des virements classiques doivent également permettre à leurs clients d’effectuer des virements instantanés. Une avancée pratique pour rembourser un proche, régler un achat ou transférer rapidement des fonds, mais qui réduit considérablement le temps disponible pour détecter une erreur ou une escroquerie.

Des escrocs qui exploitent l’urgence et la rapidité des paiements

Parmi les fraudes les plus répandues figure celle du faux conseiller bancaire. Le scénario est souvent identique : une personne reçoit un appel prétendument passé par le service de sécurité de sa banque. Son interlocuteur affirme qu’une opération suspecte est en cours et qu’il faut immédiatement transférer les économies vers un compte présenté comme sécurisé. L’escroc peut connaître le nom de sa victime, certaines informations bancaires et parfois même usurper le numéro de téléphone d’un établissement. Sous la pression, le client valide un virement instantané en pensant protéger son argent. En réalité, il vient de l’envoyer directement sur un compte contrôlé par les fraudeurs. Les autorités rappellent qu’aucune banque ne demande à ses clients de transférer leurs fonds pour les mettre en sécurité.

Les plateformes de vente entre particuliers constituent un autre terrain favorable aux escroqueries. Un vendeur peut recevoir une fausse confirmation de paiement, tandis qu’un acheteur peut être incité à régler immédiatement un produit qui ne sera jamais livré. Des fraudeurs utilisent également de faux relevés d’identité bancaire pour détourner des paiements destinés à des artisans, des entreprises ou des propriétaires. Le risque est particulièrement important lorsque les coordonnées du bénéficiaire sont transmises par courrier électronique ou par messagerie et qu’elles n’ont pas été vérifiées indépendamment. Dans ces situations, le virement instantané ne crée pas nécessairement la fraude, mais il accélère considérablement le transfert de l’argent et peut compliquer les tentatives de récupération.

Une fois l’argent envoyé, peut-on encore récupérer son virement ?

C’est l’une des principales limites de ce moyen de paiement. Contrairement à une idée répandue, un virement instantané ne peut pas être annulé librement après son exécution. Son caractère irrévocable signifie que la banque ne peut pas simplement reprendre les fonds sur le compte du destinataire à la demande de l’expéditeur. En cas d’erreur ou d’escroquerie, il faut immédiatement contacter son établissement pour demander une tentative de récupération des fonds, parfois appelée « recall ». Cette démarche peut aboutir si l’argent est encore disponible et si les conditions nécessaires sont réunies, mais son succès n’est jamais garanti. Les victimes peuvent également déposer plainte afin de permettre aux enquêteurs d’identifier les bénéficiaires et de rechercher les sommes détournées.

Le remboursement dépend toutefois des circonstances. Lorsqu’un virement a été effectué sans l’autorisation du titulaire du compte, la réglementation prévoit une protection particulière, sous réserve des exceptions légales. La situation devient plus complexe lorsque la victime a elle-même validé l’opération après avoir été manipulée. Cela ne signifie pas qu’elle perd automatiquement tout droit au remboursement : les obligations de sécurité de la banque, les conditions dans lesquelles l’opération a été autorisée et une éventuelle négligence grave doivent être examinées. En cas de désaccord, le client peut présenter une réclamation auprès de son établissement, puis saisir le médiateur bancaire. Les litiges peuvent également être portés devant les tribunaux.

Une nouvelle vérification obligatoire pour limiter les erreurs

Face à ces risques, l’Union européenne a renforcé la sécurité des virements. Depuis le 9 octobre 2025, les banques de la zone euro doivent proposer gratuitement une vérification de la correspondance entre le nom du bénéficiaire et son IBAN avant l’exécution d’un virement. Concrètement, lorsqu’un client saisit des coordonnées bancaires, son établissement l’informe si le nom indiqué correspond à celui du titulaire du compte destinataire. En cas de différence, un avertissement apparaît avant la validation. Cette mesure vise notamment à lutter contre les faux RIB et les erreurs de saisie, mais elle ne supprime pas tous les dangers. Un escroc peut utiliser un compte ouvert sous une identité cohérente avec celle annoncée, ou convaincre sa victime de poursuivre malgré un avertissement.

Les statistiques de la Banque de France montrent que la fraude demeure un sujet de vigilance, même si le virement instantané reste majoritairement sûr. Au premier semestre 2025, son taux de fraude s’établissait à 0,0434 % de la valeur des opérations, contre 0,0465 % sur l’ensemble de l’année 2024. Ce niveau demeurait inférieur à celui observé pour les paiements par carte. Les fraudes au virement reposent toutefois de plus en plus sur la manipulation des victimes plutôt que sur le seul piratage technique. Pour les consommateurs, la meilleure protection consiste à vérifier directement les coordonnées bancaires d’un nouveau bénéficiaire, à ne jamais communiquer ses codes confidentiels et à refuser toute demande de transfert présentée comme urgente par un interlocuteur inconnu. Le virement instantané constitue un progrès indéniable, mais sa rapidité impose une règle simple : prendre le temps de vérifier avant d’envoyer son argent.