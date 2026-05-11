Une plainte collective vise TikTok après des suicides d’adolescents

Seize familles ont déposé lundi une plainte collective contre TikTok auprès du parquet de Paris, accusant la plateforme d’avoir fragilisé psychologiquement plusieurs mineurs à travers ses mécanismes de recommandation. Les plaignants dénoncent notamment un possible « abus de faiblesse », estimant que l’algorithme du réseau social favoriserait l’exposition répétée à des contenus liés à la dépression, aux troubles alimentaires ou aux idées suicidaires.

Au total, trente-neuf personnes se sont jointes à la procédure portée par le collectif « Algos Victima ». Cinq familles affirment avoir perdu une fille par suicide, tandis que d’autres évoquent des cas d’anorexie, de dépression sévère ou de comportements auto-destructeurs chez leurs enfants. Les parents dénoncent des adolescents progressivement enfermés dans des flux de vidéos toujours plus anxiogènes ou dangereux.

Les algorithmes des réseaux sociaux au cœur des accusations

Selon l’avocate Laure Boutron-Marmion, qui représente les familles, TikTok aurait aggravé la vulnérabilité psychologique de certains jeunes utilisateurs grâce à son système de personnalisation des contenus. Plusieurs témoignages décrivent des adolescents exposés de manière répétée à des vidéos valorisant la maigreur extrême, l’automutilation ou le mal-être psychologique.

Cette plainte intervient dans un contexte de surveillance accrue des grandes plateformes numériques. En octobre 2025, le parquet de Paris avait déjà ouvert une enquête visant le réseau social chinois concernant la diffusion potentielle de contenus liés au suicide chez les mineurs. Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont régulièrement accusés de favoriser des phénomènes d’addiction, notamment chez les adolescents.

TikTok n’avait pas réagi immédiatement après le dépôt de la plainte. La procédure pourrait toutefois relancer le débat sur la responsabilité juridique des plateformes et sur le rôle des algorithmes dans la santé mentale des jeunes utilisateurs, alors que plusieurs pays envisagent un durcissement de la régulation des réseaux sociaux.