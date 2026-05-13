Didier Deschamps dévoile ce jeudi la liste des Bleus pour le Mondial 2026

Le sélectionneur de l’équipe de France communique ce jeudi la composition de son groupe pour la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Didier Deschamps s’apprête à lever le voile sur la composition de l’équipe de France qui disputera la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Bleus annonce ce jeudi les noms des joueurs retenus pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Cette annonce très attendue marque le début du compte à rebours avant le premier match de la France dans ce tournoi mondial élargi à 48 équipes.

Un effectif sous haute surveillance

L’annonce de la liste intervient dans un contexte particulier pour l’équipe de France, qui visera un troisième titre mondial après ses sacres de 1998 et 2018. Deschamps, à la tête de la sélection depuis 2012, effectuera ses derniers choix pour constituer un effectif capable de rivaliser avec les meilleures nations du football mondial. Les débats autour de certaines positions et la forme des joueurs en fin de saison ont alimenté les spéculations ces dernières semaines.

Cette Coupe du monde 2026 marquera une rupture avec les précédentes éditions en réunissant pour la première fois trois pays hôtes. Le format élargi à 48 sélections modifie également la structure de la compétition, avec davantage de matchs et un calendrier étendu sur plus d’un mois. La France, forte de son statut de finaliste en 2022, compte bien figurer parmi les favoris de ce rendez-vous planétaire.