Fin de vie : le Sénat rouvre le dossier de l’aide à mourir, les personnes en situation d’handicap en alerte

Ce lundi 11 mai, le Sénat remet la loi sur l’aide à mourir sur la table, en deuxième lecture, après plus d’un an de discussions qui ont laissé des traces. Le texte veut créer un droit encadré : sous conditions, un patient pourrait recevoir un produit létal administré par un professionnel de santé ou l’auto-administrer. Le gouvernement vise une adoption définitive d’ici juillet, mais la chambre haute, souvent plus prudente sur les sujets de société, pourrait durcir le dispositif, le réécrire largement, voire le repousser.

Dans les associations de malades et de personnes handicapées, la ligne de partage est nette. Certains défendent une avancée au nom de l’autonomie, de la liberté de choisir sa fin, sans fard ni faux-semblants. D’autres, au contraire, redoutent l’effet miroir d’une légalisation : quand la dépendance, l’isolement ou la précarité s’installent, la liberté peut vite ressembler à une injonction silencieuse, celle de ne pas « peser ».

Au Palais du Luxembourg, les garde-fous au cœur de la bataille

Face à l’hémicycle, les opposants brandissent un argument qui parle à tout le monde: la vitesse potentielle d’une procédure d’aide à mourir comparée aux délais, parfois interminables, pour accéder aux soins, à la prise en charge de la douleur ou à des aides à domicile. Le contraste dérange. Quand l’État peine à tenir la main, certains entendent mal qu’il puisse, soudain, organiser le geste final avec une efficacité administrative presque impeccable.

Les partisans du texte, eux, défendent une mesure réservée à des situations exceptionnelles, et promettent qu’elle cohabitera avec le développement des soins palliatifs. La France a déjà un cadre, la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui autorise, dans des conditions strictes, la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Tout l’enjeu du débat consiste à savoir si l’on franchit une marche supplémentaire, et à quel prix juridique, médical, moral.

Au Sénat, les points qui fâchent sont déjà identifiés : critères d’éligibilité, délais, garde-fous, place du médecin, objection de conscience. Si les deux chambres restent en désaccord, l’Assemblée nationale, plutôt favorable au texte, aura le dernier mot, ce qui donne au débat actuel un parfum de dernier verrou à faire sauter… ou à renforcer. D’ici le vote final, associations et collectifs entendent peser avec des témoignages concrets, et la question qui flotte, sans être dite, reste la même : dans une société qui peine à accompagner, comment garantir que « choisir » ne devienne jamais la seule porte de sortie.