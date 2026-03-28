Changement d’heure : la France passe à l’heure d’été cette nuit, une heure de sommeil en moins

Dans la nuit de samedi à dimanche, la France basculera à l’heure d’été, marquant comme chaque année le passage aux journées plus longues. À 2 heures du matin, il sera en réalité 3 heures : les horloges devront être avancées d’une heure.

Ce changement d’heure, instauré pour réaliser des économies d’énergie en profitant davantage de la lumière naturelle en soirée, est appliqué dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Concrètement, les Français perdront une heure de sommeil, mais gagneront en luminosité en fin de journée.

Si cette transition est bien connue, elle continue de susciter des débats. Certains experts pointent ses effets sur le rythme biologique, notamment chez les enfants et les personnes les plus sensibles, avec des troubles du sommeil ou de la concentration dans les jours qui suivent.

À l’inverse, ses défenseurs mettent en avant ses bénéfices économiques et sociétaux, notamment pour les activités en extérieur et certains secteurs comme le tourisme ou les loisirs, qui profitent de soirées plus longues et plus lumineuses.

Depuis plusieurs années, la question de la suppression du changement d’heure revient régulièrement sur la table en Europe. Bien qu’un projet visant à y mettre fin ait été envisagé, aucun consensus n’a été trouvé entre les États membres sur le maintien permanent de l’heure d’été ou de l’heure d’hiver.

En attendant une éventuelle réforme, le rituel se répète donc ce week-end. Un conseil simple : anticiper le décalage en se couchant un peu plus tôt et en adaptant progressivement son rythme pour limiter les effets de cette courte nuit.