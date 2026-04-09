Artemis II : les astronautes s’apprêtent à une rentrée « en boule de feu » après un voyage historique autour de la Lune

Les astronautes de la mission Artemis II de la NASA se préparent à l’une des phases les plus critiques de leur mission : la rentrée atmosphérique, décrite comme une traversée spectaculaire « en boule de feu ». Cette étape marquera la fin d’un voyage historique autour de la Lune.

Lors de leur première conférence de presse depuis l’espace, les quatre membres d’équipage ont partagé leurs impressions à l’approche du retour sur Terre. Parti de Floride la semaine précédente à bord de la capsule Orion, l’équipage a effectué un survol de la face cachée de la Lune, atteignant une distance record pour des êtres humains.

La mission devrait s’achever vendredi par un amerrissage au large de la Californie du Sud. Durant la phase de retour, les astronautes atteindront des vitesses allant jusqu’à 38 365 km/h, soumettant le vaisseau à des contraintes extrêmes.

La rentrée atmosphérique constitue un moment particulièrement risqué. Le bouclier thermique d’Orion devra résister à une chaleur intense générée par la friction avec l’atmosphère terrestre, une étape cruciale pour garantir la sécurité de l’équipage.

Au cours de la mission, les astronautes ont également échangé en direct avec des scientifiques basés à Houston, renforçant la dimension scientifique et collaborative du programme Artemis. Cette mission s’inscrit dans un objectif plus large de retour durable des États-Unis sur la Lune.

Au-delà de la performance technologique, Artemis II marque une étape clé dans la nouvelle course spatiale, alors que les États-Unis cherchent à établir une présence lunaire à long terme avant la Chine.

Si la rentrée se déroule comme prévu, cette mission ouvrira la voie aux prochaines étapes du programme Artemis, dont l’objectif ultime est le retour d’astronautes sur la surface lunaire dans les années à venir.