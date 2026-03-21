La dramathérapie, un outil pour exprimer ses émotions autrement

La dramathérapie s’impose comme une approche thérapeutique singulière, mobilisant les outils du théâtre pour aider chacun à mieux comprendre et exprimer ses émotions. Encore peu connue du grand public, elle s’inscrit dans la famille des arts-thérapies et propose un espace sécurisé où le jeu, le corps et l’imaginaire permettent d’explorer son vécu autrement, souvent au-delà des mots.

Accessible sans aucun prérequis, cette pratique repose sur des exercices variés comme les jeux de rôle, les improvisations ou encore le travail corporel. L’objectif n’est pas de performer comme sur scène, mais d’expérimenter, de prendre du recul sur soi et de renforcer la confiance personnelle. En incarnant des personnages ou des situations, les participants parviennent à exprimer plus librement leurs ressentis et à créer du lien avec les autres.

Un outil complémentaire pour le bien-être mental

Les bienfaits de la dramathérapie sont multiples : amélioration de la communication, réduction du stress, stimulation de la créativité et meilleure gestion des émotions. Elle peut accompagner différents publics, des enfants aux seniors, en passant par les personnes confrontées à l’anxiété, aux addictions ou à des troubles psychiques, toujours en complément d’un suivi médical ou psychologique.

Concrètement, les ateliers suivent généralement plusieurs étapes, allant de l’échauffement corporel aux improvisations, avant un retour au calme favorisant l’intégration des ressentis. Encadrées par des professionnels formés, ces séances offrent un cadre bienveillant où chacun peut évoluer à son rythme. De plus en plus présente dans les structures de soin ou en cabinet, la dramathérapie apparaît ainsi comme un levier précieux pour se reconnecter à soi et aux autres.