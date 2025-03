SANTÉ – Avertissements sur une épidémie mondiale sans précédent de surpoids et d’obésité… des chiffres choquants !

Une étude a conclu qu’une épidémie mondiale sans précédent de surpoids et d’obésité touchera six adultes sur dix et un enfant ou adolescent sur trois d’ici 2050, si les gouvernements ne prennent pas des mesures importantes et immédiates.



Cette étude, publiée mardi dans la revue The Lancet, comprend des données provenant de 204 pays et régions du monde. Elle s’appuie sur les chiffres du programme Global Burden of Disease, un vaste projet financé par la fondation Bill & Melinda Gates, qui vise à rassembler des données sanitaires de la plupart des pays.



Les auteurs de l’étude soulignent que l’inaction des gouvernements face à la crise croissante de l’obésité et du surpoids au cours des trente dernières années a conduit à une augmentation inquiétante du nombre de personnes affectées.



L’étude ajoute : « Sans une réforme urgente des politiques et des actions concrètes, il est prévu que 60 % des adultes, soit 3,8 milliards de personnes, et environ un tiers des enfants et adolescents (31 %), soit 746 millions, souffriront de surpoids ou d’obésité d’ici 2050. »



Pour faire face à « l’un des plus grands défis sanitaires du XXIe siècle », il est nécessaire de mettre en place des plans d’action quinquennaux (2025-2030) comprenant des mesures essentielles : réglementation des publicités sur les aliments ultra-transformés, intégration d’infrastructures sportives et d’aires de jeux dans les écoles, encouragement à l’allaitement maternel et aux régimes alimentaires équilibrés dès la grossesse, ainsi que l’adoption de politiques nutritionnelles adaptées à chaque pays, selon les auteurs de l’étude.



Selon l’étude, en 2050, une personne sur trois parmi les jeunes souffrira d’obésité, soit 130 millions d’individus vivant dans deux principales régions : l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, suivis de l’Amérique latine et des Caraïbes, avec de graves conséquences sanitaires, économiques et sociales.



L’obésité chez les jeunes devrait augmenter de 121 % à l’échelle mondiale, atteignant un total de 360 millions d’enfants et d’adolescents souffrant d’obésité sévère d’ici 2050. Les premiers touchés seront les garçons âgés de 5 à 14 ans, avec une augmentation marquée entre 2022 et 2030 : en 2030, le nombre d’enfants obèses (16,5 %) devrait dépasser celui des jeunes en surpoids (12,9 %).



La propagation de l’obésité exercera une pression accrue sur les systèmes de santé déjà fragilisés, en particulier dans les pays à faibles ressources. En 2050, environ un quart des adultes souffrant d’obésité sévère dans le monde auront 65 ans ou plus.



Actuellement, plus de la moitié des adultes en surpoids ou obèses vivent dans seulement huit pays : la Chine (402 millions), l’Inde (180 millions), les États-Unis (172 millions), le Brésil (88 millions), la Russie (71 millions), le Mexique (58 millions), l’Indonésie (52 millions) et l’Égypte (41 millions), selon les données de 2021.