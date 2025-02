Sam Altman envisage d’unifier tous les modèles d’intelligence artificielle en un seul

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a révélé que l’entreprise prévoit de lancer GPT-5 dans les prochains mois et de regrouper ses différents modèles d’intelligence artificielle en une seule entité, selon un rapport de « Mashable ».



Sur la plateforme X, Altman a admis que l’offre actuelle d’OpenAI était devenue trop complexe et a exprimé son intention de la simplifier. Il a déclaré : « Nous n’aimons pas la prolifération des modèles, tout comme vous. Nous voulons revenir à une intelligence unifiée et fluide. »



Dans cette optique, la société prévoit de lancer GPT-4.5, qui sera le dernier modèle ne reposant pas sur la technique du « chaînage de pensée ». De plus, OpenAI intégrera O3, un modèle encore inédit, directement dans GPT-5.



Quant au calendrier, GPT-4.5 devrait être disponible dans les semaines à venir, tandis que GPT-5 nécessitera encore plusieurs mois de développement.



OpenAI doit également faire face à une concurrence accrue, notamment de la part de DeepSeek, une entreprise chinoise qui a récemment lancé son modèle R1 à un prix nettement inférieur, remettant en question la stratégie tarifaire d’OpenAI.



En réponse, OpenAI pourrait revoir son modèle économique. Plutôt que de proposer des abonnements coûteux, l’entreprise chercherait à démocratiser l’accès à ses produits pour renforcer sa position sur le marché.



Altman a précisé que l’objectif est d’unifier les modèles des séries O et GPT afin de proposer un outil capable d’exploiter toutes les fonctionnalités d’OpenAI, de mieux comprendre l’utilisateur et de répondre à un large éventail de besoins. Ainsi, O3 ne sera pas lancé indépendamment mais fusionnera avec GPT-5 pour offrir des capacités avancées de raisonnement et de résolution de problèmes.



GPT-5 intégrera diverses fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, un tableau de dessin et des capacités de recherche approfondie. Il s’adaptera automatiquement aux besoins des utilisateurs, évitant ainsi de jongler entre plusieurs modèles.



Enfin, GPT-5 sera accessible aux utilisateurs gratuits de ChatGPT, tandis que les abonnés aux plans Plus et Pro bénéficieront d’une intelligence plus avancée, avec un niveau supérieur pour l’offre Pro.