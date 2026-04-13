Faux lieutenant près de l’Élysée : l’animateur de Skyrock Cédric Le Belge rattrapé par la justice

L’animateur de Skyrock interpellé à Paris après un incident à proximité immédiate de l’Élysée a été identifié. Il s’agit de Cédric Le Belge, figure bien connue des auditeurs de la station et voix familière de l’émission Radio Libre. Âgé de 44 ans, il est soupçonné d’avoir tenté de se faire passer pour un officier de police lors d’un différend routier survenu dans la soirée du samedi 11 avril dernier, faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de la capitale.

Un médaillon de police exhibé lors d’un accrochage routier

Les faits se seraient produits peu après 22 heures, à quelques mètres seulement du palais de l’Élysée. Au cours de cet épisode, Cédric Le Belge aurait montré un médaillon de police et affirmé être lieutenant afin de donner du poids à sa prétendue qualité auprès d’un autre automobiliste. Après cet incident, il a été conduit au commissariat du 8e arrondissement de Paris.

Le parquet de Paris ouvre une enquête

Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête pour « usage public et sans droit de document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ». Cette qualification est celle retenue à ce stade dans ce dossier. Les éléments diffusés indiquent également que l’animateur radio était déjà connu des services de police.

Garde à vue, puis convocation dans le cadre d’une procédure simplifiée

À l’issue de sa garde à vue, Cédric Le Belge a reçu une convocation en vue d’une ordonnance pénale. Cette procédure judiciaire allégée est généralement utilisée pour les infractions les moins graves et permet au juge de statuer sans audience contradictoire classique.

Dans ce type de dossier, l’ordonnance pénale débouche le plus souvent sur une amende ou sur une sanction adaptée à la nature des faits reprochés. Le traitement est plus rapide qu’une audience correctionnelle traditionnelle, sauf en cas d’opposition ou de réorientation de la procédure.

Une affaire qui fait réagir en raison du lieu et du profil du mis en cause

Ce dossier suscite une attention particulière pour une double raison. D’un côté, les faits auraient été commis dans un secteur hautement sécurisé, à quelques pas de l’Élysée. De l’autre, la personne mise en cause n’est pas un inconnu du grand public : Cédric Le Belge est identifié comme l’un des visages emblématiques de Radio Libre sur Skyrock. Entre notoriété médiatique, soupçons d’usurpation de qualité et contexte sensible, l’affaire réunit tous les ingrédients d’un fait divers très exposé.