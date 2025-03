Qu’est-ce que la tarification du carbone et comment fonctionne-t-elle ?

La tarification du carbone, ou du dioxyde de carbone (CO2), repose sur le principe selon lequel ceux qui émettent du CO2 et d’autres gaz à effet de serre doivent assumer les coûts liés à leurs émissions. Le prix du carbone est le montant qu’il faut payer pour réduire l’émission d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère. En général, la tarification du carbone prend la forme d’une taxe sur le carbone ou d’un système d’achat de permis d’émission.



Le coût social du carbone est un élément clé de cette approche, car il représente la valeur estimée des dommages causés par chaque tonne supplémentaire de CO2 émise. Cela inclut des effets tels que les événements climatiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, les pertes agricoles et les crises de santé publique.



En intégrant ces coûts dans le processus décisionnel économique, la tarification du carbone encourage un comportement plus durable et un investissement dans des technologies plus propres. Elle incite les entreprises et les particuliers à rechercher des alternatives plus écologiques, et aide les gouvernements à utiliser les revenus générés pour financer des projets d’adaptation au climat, améliorer les infrastructures et soutenir les communautés affectées.



La tarification du carbone est généralement mise en œuvre par deux mécanismes principaux : la taxe sur le carbone et le système de plafonnement et d’échange.



Taxe sur le carbone :



La taxe sur le carbone détermine directement le prix de chaque tonne de CO2 émise. Cette méthode offre une prévisibilité des prix, permettant aux entreprises de planifier leurs investissements dans des stratégies de réduction des émissions. Bien que ce système ne garantisse pas un niveau spécifique de réduction des émissions, il a été testé dans différentes régions du monde pour aider à prévenir des hausses rapides des émissions. Plusieurs pays ont réalisé des progrès significatifs dans l’implémentation des mécanismes de tarification du carbone.



À mesure que le changement climatique s’accélère, la tarification du carbone jouera un rôle clé dans la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone. Les décideurs doivent tirer parti des succès et des échecs passés pour établir des systèmes de tarification du carbone flexibles et équitables qui favorisent un développement durable.



Système de plafonnement et d’échange :



Le système de plafonnement et d’échange fixe un plafond d’émissions autorisées et distribue des permis ou des quotas que les entreprises peuvent acheter et vendre. Cela crée un mécanisme de marché permettant de réduire efficacement les émissions à moindre coût. Par exemple, le système de l’Union européenne, le plus grand marché du carbone au monde, qui a été créé en 2005, couvre un large éventail d’industries telles que la production d’énergie, la sidérurgie et l’aviation. Ce système fonctionne sur la base d’un plafond d’émissions, où un nombre défini de quotas de carbone est attribué aux entreprises, et celles qui réduisent leurs émissions en dessous de la limite autorisée peuvent vendre l’excédent.



Stimuler l’action climatique :



La tarification du carbone réduit les émissions de gaz à effet de serre en imposant des frais sur les émissions et/ou en offrant des incitations à les réduire. Le signal prix généré par cette méthode modifie les habitudes de consommation et d’investissement, rendant le développement économique compatible avec la protection du climat.



La tarification du carbone se développe rapidement comme une méthode pour encourager l’action climatique et récemment, le groupe des 20, un ensemble de 20 pays en développement vulnérables au changement climatique, a annoncé son intention d’adopter la tarification du carbone d’ici 2025.



En effet, la tarification du carbone transfère la responsabilité du financement des dommages causés par le changement climatique des citoyens vers les producteurs d’émissions de gaz à effet de serre. Cela offre aux producteurs le choix de réduire leurs émissions pour éviter de payer des prix élevés ou de continuer à émettre, mais avec l’obligation de payer pour leurs émissions.



La tarification du carbone crée également un signal de prix qui permet de réduire ou de réguler les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant une base financière solide pour réorienter les investissements des technologies à forte émission de carbone vers des technologies plus propres.



La mise en place d’un prix sur le carbone est considérée comme la méthode la plus efficace et flexible pour réduire les émissions. Elle peut aussi aider à faciliter des trajectoires d’émissions compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à moins de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour maintenir cette augmentation à 1,5°C, conformément à l’Accord de Paris. Elle aide également à :



Encourager l’investissement et l’innovation dans les technologies propres en augmentant le coût relatif des technologies à forte teneur en carbone.

Encourager les entreprises et les particuliers à chercher des moyens rentables de réduire leurs émissions et à développer des technologies propres, en orientant les financements vers des investissements verts.

Soutenir l’atteinte des objectifs de développement durable en dirigeant les financements vers des projets durables.

Générer des revenus qui peuvent être réinvestis dans l’économie verte grâce à des dépenses publiques pour la recherche et le développement de technologies écologiques.

Aider les communautés vulnérables à s’adapter aux effets du changement climatique ou à gérer les impacts économiques de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Créer des bénéfices environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux communs, allant des bienfaits pour la santé publique liés à la réduction de la pollution de l’air à la création d’emplois verts.