Présidence des Républicains : Bruno Retailleau confie sa campagne à Othman Nasrou

Bruno Retailleau a choisi Othman Nasrou pour diriger sa campagne à la présidence des Républicains. Ce dernier, qui avait déjà piloté sa campagne interne en 2022 et dirigé celle de François-Xavier Bellamy aux européennes, aura pour mission de structurer le message du candidat et d’assurer une campagne « calme et droite ». L’objectif affiché est d’éviter les divisions internes et de rassembler la famille politique autour d’une ligne claire et cohérente.

Bien que l’accord formel avec Laurent Wauquiez ne soit pas acté, Othman Nasrou prône une compétition loyale et sans affrontements stériles. Il justifie notamment le refus de Bruno Retailleau de participer à des débats internes pour éviter toute instrumentalisation. Le directeur de campagne met également en avant l’indépendance du ministre vis-à-vis de François Bayrou et de son gouvernement, affirmant que Retailleau est l’une des personnalités les plus populaires à droite grâce à sa constance idéologique.

Au-delà des stratégies internes, l’enjeu de cette élection est de reconstruire une droite forte et crédible. Nasrou ambitionne de mobiliser les électeurs traditionnels de LR et d’encourager de nouvelles adhésions, espérant dépasser les 50 000 membres. Il mise sur une dynamique nationale, avec des réunions de soutien dans chaque fédération, pour ancrer la candidature de Retailleau au sein du parti.

À trois mois du scrutin, le directeur de campagne insiste sur le rôle central de Retailleau dans l’avenir des Républicains. Il estime que le choix des adhérents reposera sur leur volonté de voir émerger une droite audible et capable de s’imposer dans le paysage politique. Pour lui, une chose est certaine : « On ne peut pas faire l’économie de Bruno Retailleau ! »