Sophia Chikirou jugée mardi pour tentative d’escroquerie de 67 000 euros

La députée insoumise Sophia Chikirou qui est également la compagne de Jean-Luc Mélenchon se présente ce mardi 12 mai devant le tribunal correctionnel de Paris. L’ancienne candidate à la mairie de Paris est poursuivie pour escroquerie et soustraction de chèques dans une affaire liée au Média, le média en ligne qu’elle a co-fondé. Les faits remontent à 2018 et portent sur une tentative de détournement de plus de 67 000 euros. Sophia Chikirou conteste catégoriquement ces accusations.

Des faits contestés remontant à 2018

Selon l’accusation, l’élue aurait tenté de faire virer des fonds d’une société qu’elle ne dirigeait plus à l’époque des faits. Deux chèques auraient également été soustraits. La défense de la députée argue que cette affaire ne comporte ni victime ni préjudice réel. Les circonstances précises de ces opérations financières présumées frauduleuses seront examinées lors de l’audience qui s’ouvre aujourd’hui dans la capitale.

Cette comparution intervient alors que Sophia Chikirou siège à l’Assemblée nationale depuis 2022. Le tribunal devra déterminer si les faits reprochés constituent effectivement une tentative d’escroquerie caractérisée ou s’il s’agit, comme le soutient l’intéressée, d’un dossier monté sur des bases fragiles. Le verdict de ce procès pourrait avoir des répercussions sur la carrière politique de la députée francilienne.