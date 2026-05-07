Sébastien Lecornu sonne le rappel à l’Assemblée après la sortie d’ Élisabeth Borne de Renaissance

Mercredi soir, le premier ministre a réuni des députés du bloc présidentiel pour resserrer les rangs à l’Assemblée, là où chaque voix compte et où la moindre crispation se paie cash. Autour de la table, des élus de Renaissance, du MoDem, d’Horizons, mais aussi des Républicains et des indépendants de Liot, signe d’une opération qui dépasse les frontières partisanes et vise un objectif simple: éviter que la majorité relative ne se transforme en majorité introuvable.

il a parlé d’« entre-deux », un moment suspendu où l’exécutif cherche à stabiliser sa base, et il a martelé l’« unité » comme on répète un mot de passe. « Les Français ne nous pardonneraient pas toute forme de division inutile », aurait-il lancé, appel à la discipline autant qu’avertissement à ceux qui seraient tentés de jouer perso.

Une majorité sans filet, déjà tournée vers l’après-2027

Le timing n’a rien d’un hasard. Le même jour, Élisabeth Borne a annoncé quitter les instances dirigeantes de Renaissance, expliquant sur France Inter agir « en désaccord avec la ligne actuelle » portée par Gabriel Attal, patron du parti, une fracture assumée qui met des mots sur un malaise déjà palpable. Jeudi, l’ancienne Première ministre publie Réveillons-nous !, où elle plaide pour un « rassemblement »… alors même que les ambitions se réveillent en coulisses et que la mécanique de campagne présidentielle peine à s’enclencher.

Dans une majorité déjà fragilisée par l’absence de majorité absolue, chacun comprend que la compétition pour l’après-2027 peut vite tourner au concours de coups d’épingle, jusqu’au vote dissident qui fait tomber un texte. Lecornu, issu de la droite macroniste, tente de jouer les équilibristes, et les prochaines semaines diront si ce rappel à l’ordre suffit à tenir ensemble une coalition qui commence à regarder dans des directions différentes.