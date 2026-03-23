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Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron annonce un hommage national jeudi

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron annonce un hommage national jeudi
Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron annonce un hommage national jeudi

Un hommage national sera rendu à Lionel Jospin ce jeudi 26 mars, a annoncé Emmanuel Macron, quelques heures après l’annonce de la disparition de l’ancien Premier ministre socialiste à l’âge de 88 ans. Lors d’un déplacement à l’Institut du monde arabe, le chef de l’État a évoqué « l’émotion et le respect de la Nation tout entière », saluant une figure majeure de la vie politique française.

Depuis l’annonce de sa mort, les réactions se multiplient à travers tout l’échiquier politique, chacun rendant hommage à un responsable reconnu pour sa rigueur et son sens de l’État. Ancien chef du gouvernement entre 1997 et 2002, Lionel Jospin laisse derrière lui l’image d’un homme de convictions, dont l’héritage continue de marquer le débat politique français.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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