Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron annonce un hommage national jeudi

Un hommage national sera rendu à Lionel Jospin ce jeudi 26 mars, a annoncé Emmanuel Macron, quelques heures après l’annonce de la disparition de l’ancien Premier ministre socialiste à l’âge de 88 ans. Lors d’un déplacement à l’Institut du monde arabe, le chef de l’État a évoqué « l’émotion et le respect de la Nation tout entière », saluant une figure majeure de la vie politique française.

Depuis l’annonce de sa mort, les réactions se multiplient à travers tout l’échiquier politique, chacun rendant hommage à un responsable reconnu pour sa rigueur et son sens de l’État. Ancien chef du gouvernement entre 1997 et 2002, Lionel Jospin laisse derrière lui l’image d’un homme de convictions, dont l’héritage continue de marquer le débat politique français.