Marc Guillaume prend les rênes du Conseil d’État, un choix scruté de près

Changement de sommet dans la haute administration: Marc Guillaume, jusqu’ici préfet de la région Île-de-France et préfet de Paris, a été nommé à la tête du Conseil d’État. Une décision actée en Conseil des ministres, dans le rythme bien huilé des nominations aux postes-clés de l’État. Sur le papier, c’est une promotion classique; dans les faits, c’est une pièce majeure qui bouge sur l’échiquier institutionnel.

Car le Conseil d’État n’est pas une maison comme les autres. Il conseille le gouvernement sur les projets de loi et les textes réglementaires, puis il tranche, en dernier ressort, les litiges entre l’administration et les citoyens. Autrement dit, il éclaire l’exécutif et il le contrôle, souvent sur des sujets qui font monter la pression: maintien de l’ordre, libertés publiques, immigration, décisions préfectorales. Le nom de celui qui le dirige n’est jamais anodin, surtout quand il arrive directement d’un poste où l’on signe des arrêtés plus qu’on ne les juge.

Un préfet à la tête du juge administratif suprême

Marc Guillaume connaît la machine d’État au cordeau. En Île-de-France, il a été aux premières loges de dossiers exposés, entre sécurité, gestion de crises et grands rendez-vous publics, là où chaque décision finit parfois en référé quelques heures plus tard. Cette expérience peut être lue comme un atout, le sens concret des réalités, des contraintes et des chaînes de décision. Elle nourrit aussi, mécaniquement, le débat sur les « portes tournantes » entre l’exécutif et l’institution chargée de le contrôler.

Dans ce type de nomination, la question qui revient dans les couloirs comme dans les tribunes est celle de l’indépendance, pas au sens théorique, au sens pratique. Le Conseil d’État a été très sollicité ces dernières années, appelé à dire le droit dans l’urgence, à arbitrer des conflits sensibles et à rappeler les limites de l’action administrative quand la tentation de la vitesse l’emporte. À sa tête, un ancien préfet est attendu au tournant, sur la méthode, la distance et la manière de tenir la barre quand l’État est juge et partie.

Le Conseil d’État continuera d’être un passage obligé, pour le gouvernement comme pour ses contestations, et cette nomination fixe un style pour les années qui viennent. Entre impératifs d’efficacité administrative et exigence de contrôle, la ligne est fine, parfois électrique. Marc Guillaume arrive avec le poids du terrain; il lui faudra désormais prouver, dans la durée, que la hauteur de vue l’emporte sur les réflexes de l’exécutif, dans un contexte où chaque décision publique est disséquée, attaquée, puis jugée.