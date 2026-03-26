LR fixe le 18 avril pour choisir son candidat à la présidentielle

Cette fois, Les Républicains veulent trancher net. Le 18 avril, le parti organisera une consultation interne pour désigner son candidat à l’élection présidentielle, une décision actée lors d’un vote du bureau politique mardi. Derrière la mécanique statutaire, il y a une réalité plus rugueuse: depuis les défaites de 2017 et 2022, LR tourne autour de la même question comme autour d’un caillou dans la chaussure, faut-il miser sur un choix strictement partisan ou élargir le jeu à toute la droite. Bruno Retailleau, à la tête du mouvement, parie sur un scrutin des adhérents pour refermer la querelle et donner une légitimité incontestable au futur champion, tout en espérant, au passage, remettre un peu de carburant militant et financier dans le moteur.

Un vote des militants, et des absences qui parlent

Un détail a pourtant pesé dans l’air de la réunion: l’absence de Laurent Wauquiez, pourtant invité, sans que Bruno Retailleau en ait été informé à l’avance, selon Le Figaro. Le matin même sur RTL, le patron des députés Droite républicaine avait plaidé pour une candidature unique de la droite en 2027, « d’Edouard Philippe à Sarah Knafo », et remis sur la table l’idée d’une « grande primaire », évoquée au sein du groupe de travail piloté par Gerard Larcher et le sénateur Roger Karoutchi. Pendant que les noms circulent, de Valérie Pécresse à Jean-François Copé en passant par David Lisnard, la question des règles du vote, qui a le droit de participer et à quelles conditions, promet déjà de rallumer les susceptibilités dans un parti où la méthode tient souvent lieu de ligne politique, avec en toile de fond une droite concurrentielle qui ne laissera rien passer d’ici 2027.