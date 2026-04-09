L’Assemblée nationale vote pour la sortie de l’Alsace du Grand Est

L’Assemblée nationale a franchi une étape décisive dans un dossier aussi sensible que symbolique. Mercredi, les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi visant à extraire l’Alsace de la région Grand Est, par 131 voix contre 100. Dix ans après la réforme territoriale impulsée sous François Hollande, ce vote marque un retour en force de la question alsacienne, longtemps reléguée au second plan mais jamais réellement éteinte.

Porté par le groupe macroniste Ensemble pour la République, le texte a bénéficié d’un soutien politique transversal, notamment du Rassemblement national et des proches d’Éric Ciotti, tandis que la gauche s’y est opposée avec constance. Au sein même de la majorité, les lignes ont été mouvantes, révélant les hésitations persistantes face à une réforme territoriale qui touche à des équilibres institutionnels fragiles. Malgré ces divisions, le signal envoyé est clair : la question alsacienne redevient centrale dans le débat national.

Au cœur du projet figure la transformation de la Collectivité européenne d’Alsace en une entité à statut particulier, cumulant les compétences départementales et régionales. Une évolution qui permettrait à l’Alsace de retrouver une forme d’unité politique et administrative, en cohérence avec son identité historique et culturelle. L’entrée en vigueur de cette nouvelle organisation est envisagée à l’horizon 2028, lors des prochaines élections régionales, laissant le temps d’affiner les modalités concrètes de cette mutation institutionnelle.

Une reconnaissance politique d’une identité forte

Mais c’est surtout l’introduction d’un référendum local, adoptée contre l’avis du rapporteur, qui confère à cette réforme une dimension démocratique forte. En redonnant la parole aux Alsaciens eux-mêmes, les députés reconnaissent implicitement que cette question dépasse le simple cadre technocratique. Elle touche à un sentiment d’appartenance, à une mémoire collective et à une volonté de maîtrise locale des décisions politiques.

Dans l’hémicycle, les oppositions ont dénoncé un texte jugé précipité, mal évalué, voire juridiquement fragile. Certains élus ont pointé le risque d’un « puzzle institutionnel » difficilement lisible. Mais pour les défenseurs du projet, il s’agit au contraire de réparer une erreur historique. La fusion des régions en 2015 avait été vécue, en Alsace, comme une dilution brutale d’une identité forte, forgée par l’histoire, la culture et une singularité transfrontalière unique en France.

Au-delà du débat juridique, c’est bien la question de l’identité qui s’impose. L’Alsace n’est pas une région comme les autres : son droit local, son histoire ballottée entre deux nations, sa culture spécifique et son ancrage européen en font un territoire à part. En redonnant une existence institutionnelle pleine et entière à cette singularité, le texte ouvre la voie à une reconnaissance politique d’une réalité déjà vécue par ses habitants.

Reste désormais l’étape du Sénat, décisive pour l’avenir de cette réforme. Rien n’est encore acquis, mais une dynamique est lancée. Si elle se confirme, elle pourrait faire de l’Alsace un laboratoire d’une nouvelle organisation territoriale en France, plus respectueuse des identités locales et des aspirations des territoires. Une évolution qui, au-delà du cas alsacien, pourrait bien inspirer d’autres régions en quête de reconnaissance et de souveraineté locale.