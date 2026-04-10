Inflation modérée en Chine et reprise des prix à la production en mars

L’inflation a atteint 1 % sur un an en Chine en mars, marquant un léger ralentissement après la hausse enregistrée en février. Dans le même temps, les prix à la production sont repassés en territoire positif pour la première fois depuis 2022, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.

L’indice des prix à la consommation enregistre ainsi un sixième mois consécutif de progression, mais reste inférieur à l’objectif officiel fixé à 2 % pour 2026. Ce ralentissement s’explique notamment par un repli des prix dans les services après la période du Nouvel An chinois, malgré une hausse des coûts du carburant sur fond de tensions internationales.

Une économie toujours sous pression

Les prix à la production ont augmenté de 0,5 % sur un an, mettant fin à une longue phase de recul qui pesait sur les marges des entreprises industrielles. Cette évolution est en partie liée à la hausse des matières premières sur les marchés mondiaux.

Malgré ces signaux positifs, l’économie chinoise reste confrontée à une demande intérieure fragile, à des surcapacités industrielles et à une crise persistante du secteur immobilier. Les autorités privilégient toujours un rééquilibrage vers la consommation, sans modifier pour l’instant leur orientation économique.