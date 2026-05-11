Un homme écroué après la mort d’une femme défenestrée au Havre

Un homme d’une soixantaine d’années a été mis en examen et placé en détention provisoire après la mort d’une femme retrouvée défenestrée au Havre, en Seine-Maritime. Les faits se sont produits vendredi dans un immeuble de la rue Louis-Blanc, où la victime, âgée de 69 ans, a succombé à ses blessures après une chute depuis son appartement.

Selon le parquet du Havre, une information judiciaire a été ouverte pour « homicide volontaire sur personne vulnérable ». Les investigations ont notamment permis de confirmer l’état de vulnérabilité de la victime, qui souffrait d’importantes difficultés à se déplacer. Le suspect, alcoolisé au moment des faits selon les premiers éléments de l’enquête, n’a pas reconnu les accusations durant sa garde à vue.

Le suspect était hébergé par la victime

Le parquet précise que l’homme mis en cause n’était pas le compagnon de la sexagénaire mais une connaissance qu’elle hébergeait à son domicile. Les enquêteurs indiquent que plusieurs voisins auraient entendu des cris et des insultes peu avant la découverte du corps au pied de l’immeuble.

Déjà connu de la justice pour des faits de violences volontaires, le suspect ne faisait toutefois l’objet d’aucune plainte ou main courante concernant d’éventuels différends avec la victime. L’enquête, confiée aux services de police du Havre, doit désormais déterminer précisément les circonstances du drame et le déroulement exact des faits.