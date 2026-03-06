Un homme soupçonné d’avoir détourné des dizaines de millions de dollars en actifs numériques a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi sur l’île de Saint-Martin lors d’une opération conjointe du GIGN et du FBI. L’individu est suspecté d’avoir subtilisé l’équivalent de 46 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant au US Marshals Service, une agence fédérale américaine chargée notamment de gérer des avoirs saisis par la justice.

L’intervention a été menée avec l’appui de la section de recherches de la gendarmerie locale. Les autorités américaines ont rapidement confirmé l’identité du suspect, présenté comme un prestataire travaillant pour le gouvernement des États-Unis. Selon le directeur du FBI, l’enquête vise un acteur central de cette affaire de détournement financier.

Une opération menée avec les autorités américaines

Lors de l’interpellation, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs éléments matériels, notamment une mallette contenant des billets, ainsi que des clés USB et des portefeuilles numériques susceptibles de contenir des actifs cryptographiques. Ces éléments doivent désormais être analysés dans le cadre de l’enquête.

D’après plusieurs médias spécialisés, le suspect serait lié à une entreprise américaine chargée d’assister les autorités dans la gestion de cryptomonnaies confisquées par la justice. Les autorités américaines ont salué la coopération avec les forces françaises et assuré poursuivre leurs investigations pour identifier l’ensemble des responsabilités dans cette affaire.