Draguignan : ouverture du procès en huis clos du chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé de viol

Le chanteur marocain Saad Lamjarred comparaît de nouveau devant la justice française dans une affaire de viol présumé remontant à 2018 près de Saint-Tropez. Le procès s’est ouvert ce lundi devant la cour d’assises du Var à Draguignan, où l’artiste de 40 ans conteste fermement les accusations portées contre lui par une jeune femme rencontrée dans une discothèque de la station balnéaire.

Selon la plaignante, les faits se seraient produits dans une chambre d’hôtel après une soirée alcoolisée. Elle affirme avoir été agressée sexuellement après avoir accepté de suivre le chanteur pour boire un verre. Saad Lamjarred assure au contraire que la relation était consentie. La justice française avait confirmé en 2021 son renvoi devant les assises malgré des réquisitions du parquet favorables à un non-lieu.

Une nouvelle affaire judiciaire pour la star marocaine

Très populaire dans le monde arabe, Saad Lamjarred est déjà au cœur de plusieurs procédures judiciaires pour des faits similaires en France, au Maroc et aux États-Unis. En 2023, il avait été condamné à six ans de prison par la cour d’assises de Paris pour le viol d’une jeune femme rencontrée dans une discothèque parisienne en 2016. Le chanteur a fait appel de cette condamnation et bénéficie actuellement d’une libération provisoire.

Le procès de Draguignan, initialement prévu fin 2025, avait été reporté pour raisons médicales. À la demande de la plaignante, les débats se déroulent à huis clos afin de préserver sa vie privée. Cette nouvelle comparution judiciaire fragilise encore davantage l’image de la star marocaine, dont plusieurs concerts et partenariats avaient déjà été annulés ces dernières années en raison des accusations pesant contre lui.