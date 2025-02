Peut-on imaginer une enfance sans smartphones pour les enfants ?

Selon le réseau américain « CNBC », la question de l’âge approprié pour donner un smartphone aux enfants est devenue une préoccupation ces derniers temps.

Il existe un mouvement mondial qui plaide en faveur d’une enfance sans smartphones, soutenu par plusieurs organisations, comme « Smartphone Free Childhood » au Royaume-Uni, « Wait Until 8th » aux États-Unis, « Unplugged » au Canada, « No Es Momento » au Mexique, et « Heads Up Alliance » en Australie.



De nombreux parents invoquent des preuves selon lesquelles les réseaux sociaux peuvent accroître les risques de problèmes de santé mentale comme argument pour interdire l’utilisation des smartphones à leurs enfants. Cependant, ils se heurtent à plusieurs défis, notamment les pressions des enfants eux-mêmes, rendant difficile l’établissement de règles d’utilisation des téléphones à la maison.



Jonathan Haidt, professeur à l’Université de New York et auteur du livre « The Coddling of the American Mind », décrit comme l’une des figures de proue du mouvement pour une enfance sans smartphones, donne plusieurs conseils aux parents confrontés à ce dilemme.

Haidt a déclaré à Tanya Bryer de CNBC lors du Forum économique mondial que la question de l’utilisation des smartphones nécessite une collaboration entre parents. Il a ajouté : « La raison pour laquelle c’est un problème mondial est que de nombreux parents se sentent impuissants lorsqu’ils agissent seuls, en essayant de dire non, vous ne recevrez pas de smartphone, et l’enfant répond qu’il est le seul à ne pas en avoir ». Il poursuit : « Ainsi, lorsque nous faisons face à cela individuellement, la situation devient de plus en plus difficile, et la seule solution est de travailler collectivement ».



Haidt a mentionné ce qu’il appelle « quatre règles simples » qui peuvent aider les parents à retarder l’acquisition de smartphones pour leurs enfants et adolescents. Il ajoute : « Deux d’entre elles nécessitent l’intervention du gouvernement, deux autres non », et insiste sur le fait que ces règles sont simples, et que si la majorité d’entre nous les respecte, nous résoudrons le problème.



Pas de smartphones avant 14 ans

Il conseille de ne pas donner de smartphones aux enfants avant 14 ans, en précisant : « Laissez-les avoir un téléphone traditionnel, mais rappelez-vous que le smartphone n’est pas un véritable téléphone, il s’agit d’un appareil multifonctionnel à travers lequel le monde peut atteindre vos enfants ».

Une étude mondiale menée par la société américaine à but non lucratif « Sapien Labs » en 2023 a révélé que les enfants ayant reçu leur premier smartphone plus tard dans l’adolescence ont rapporté moins de problèmes de santé mentale. Les résultats ont montré que 74 % des filles ayant obtenu leur premier smartphone à 6 ans ont indiqué souffrir de détresse mentale, tandis que ce pourcentage est descendu à 52 % chez celles ayant reçu leur téléphone à 15 ans. Pour les garçons, la proportion est passée de 42 % pour ceux ayant eu leur premier smartphone à 6 ans à 36 % pour ceux l’ayant obtenu à 18 ans.



Pas de réseaux sociaux avant 16 ans

Les parents doivent attendre que leurs enfants aient 16 ans avant de leur permettre de créer un compte sur les réseaux sociaux.

Haidt a expliqué : « Les réseaux sociaux ne sont absolument pas adaptés aux mineurs, donc pas de réseaux sociaux avant 16 ans », en faisant référence à une série d’études qui montrent l’impact négatif des réseaux sociaux sur la confiance des jeunes.

Certaines entreprises de réseaux sociaux ont pris des mesures pour apaiser les préoccupations des parents et des législateurs. Par exemple, Instagram, propriété de Meta, propose des comptes pour les adolescents et les enfants de moins de 16 ans avec des paramètres de confidentialité et des restrictions que seuls les parents peuvent modifier.

D’autres efforts incluent le lancement par Google de l’application YouTube Kids en 2015, avec un contenu adapté aux enfants.



Haidt a suggéré que les gouvernements et les entreprises de réseaux sociaux pourraient aller plus loin en mettant en œuvre des vérifications d’âge.

L’Australie est l’un des rares pays à avoir imposé une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.



Des écoles sans téléphones

Haidt a recommandé l’existence d’écoles sans téléphones, une initiative qui devrait être mise en place par le gouvernement.

Il a ajouté : « Tous les enseignants détestent les téléphones, et les enfants ne peuvent pas apprendre lorsqu’ils sont distraits par TikTok et les jeux vidéo en classe ».

La plupart des écoles en Angleterre appliquent une interdiction ou des restrictions sur l’utilisation des téléphones, et l’année dernière, une initiative a été lancée pour transformer cette directive en loi.

En Chine, la ville de Zhengzhou a été la première à adopter une législation limitant l’usage du téléphone portable dans les écoles primaires et secondaires.

Les raisons de l’interdiction des téléphones dans les écoles incluent l’amélioration de l’attention en classe.



Plus de jeux

Haidt a appelé à remplacer les activités numériques par des activités physiques dans la vie des enfants.

Il a déclaré : « Nous avons besoin de plus de jeux et d’indépendance dans le monde réel, et nous devons redonner aux enfants une enfance excitante ».

Concernant le travail en équipe, Zack Rauch, chercheur à l’Université de New York, a expliqué à CNBC qu’il est important que les enseignants collaborent avec les parents.

Il a ajouté : « Parlez avec les parents, et si vous décidez tous de repousser l’usage des smartphones jusqu’au lycée, cela sera beaucoup plus facile, car vous pourrez empêcher les enfants de les utiliser ».

Il a aussi appelé à un retour à une enfance fondée sur le jeu, où les enfants ont l’indépendance de jouer à l’extérieur, ce qui est « crucial pour le développement humain ».