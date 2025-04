One Piece débarque à La Poste : des timbres collector pour les fans du manga culte

Le manga le plus vendu au monde s’invite dans les boîtes aux lettres françaises. Dès le 6 mai 2025, La Poste mettra en vente une collection exclusive de timbres à l’effigie de One Piece, une première pour l’univers imaginé par Eiichiro Oda. L’initiative, qui mêle philatélie et culture pop japonaise, devrait ravir les collectionneurs comme les amateurs de la saga.

Une collection riche, rare et déjà très convoitée

Annoncée le 2 avril par La Poste, cette collection se décline en plusieurs formats. D’abord, une planche de 15 timbres à l’effigie du héros emblématique Monkey D. Luffy, vendue 20,85 euros (soit 1,39 € l’unité, au tarif Lettre verte). Mais attention, seuls 705.000 exemplaires ont été tirés. Une rareté qui ne manquera pas de déclencher la ruée des fans.

À cela s’ajoute un carnet de 12 timbres autocollants représentant les membres de l’équipage du Chapeau de Paille et leur navire, le Thousand Sunny. Ce format, imprimé à plus de deux millions d’exemplaires, sera plus accessible. Enfin, une planche collector de quatre timbres intitulée Les Quatre Nouveaux Empereurs – vendue 11 euros – sera tirée à seulement 20.000 exemplaires. Elle sera accompagnée d’un écrin en forme de double page de journal, avec des contenus inédits.

La fabrication de cette édition exceptionnelle a débuté dès le 13 mars à l’imprimerie Philaposte de Boulazac, en Dordogne. Frédéric Morin, directeur adjoint du site, confiait à Radio France que la demande était telle que « tout pourrait partir en quelques jours ». Il faut dire que cette série s’inscrit dans une stratégie entamée depuis plusieurs années par La Poste, qui avait déjà mis à l’honneur d’autres licences cultes comme Pokémon, Naruto ou Goldorak.

Le lancement officiel de cette collection One Piece aura lieu le 5 mai, jour du « Luffy Day », en avant-première au Carré d’Encre à Paris et au Carré d’Imprimerie de Boulazac. Le grand public pourra ensuite se procurer les timbres dans les bureaux de poste et sur le site laposte.fr dès le lendemain.

Avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus en près de 30 ans, One Piece ne cesse d’étendre son influence bien au-delà des librairies et des écrans. Grâce à cette collaboration inédite avec La Poste, l’univers de Luffy et de son équipage s’imprime cette fois dans l’histoire philatélique française, confirmant une fois de plus son statut de phénomène culturel mondial.