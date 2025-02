« On se croirait sur Gulli » : la photo officielle de la tournée de la Star Academy fait débat

La première photo officielle de la tournée de la Star Academy a fait une entrée fracassante sur les réseaux sociaux… mais pas pour les bonnes raisons. Publiée récemment, l’image censée promouvoir la série de concerts à travers la France a déclenché un flot de critiques et de moqueries de la part des internautes.

Dès sa publication, la photo a fait réagir. Son esthétique, jugée kitsch et peu professionnelle, a suscité des comparaisons peu flatteuses. « Travail amateur », « On se croirait sur Gulli », « Ça ne ressemble à rien », peut-on lire parmi les nombreux commentaires acerbes. Beaucoup regrettent un manque de soin dans la composition et le graphisme de l’image, loin des standards actuels de la promotion musicale.

Certains internautes n’ont pas hésité à détourner la photo en y ajoutant des effets parodiques, renforçant encore le bad buzz autour de cette communication visuelle. D’autres pointent du doigt une incohérence entre l’image et l’ambition de la tournée, qui vise pourtant à surfer sur le succès de la dernière saison du télé-crochet.

Malgré cette polémique sur l’esthétique de l’affiche, la tournée de la Star Academy reste un événement majeur pour les fans. Après le retour triomphal de l’émission sur TF1, cette série de concerts promet de réunir les élèves emblématiques de la promotion 2023-2024 sur scène à travers toute la France. En attendant, les places pour la tournée continuent de s’arracher, prouvant que, malgré une photo ratée, l’attrait pour la Star Academy est bien réel