Lionel Richie hospitalisé pour la troisième fois en trois mois: fibrillation auriculaire, ablation cardiaque et concerts annulés

Lionel Richie est hospitalisé pour la troisième fois en trois mois en raison d'une fibrillation auriculaire. À 77 ans, il a subi une ablation pour traiter ce trouble du rythme cardiaque, entraînant l'annulation de plusieurs concerts avec Earth, Wind & Fire. Des nouvelles rassurantes indiquent qu'il doit maintenant se reposer.

Nouvelle alerte pour Lionel Richie. À 77 ans, le chanteur américain est de nouveau hospitalisé en raison de problèmes cardiaques et suit actuellement un traitement contre une fibrillation auriculaire. Cette nouvelle hospitalisation entraîne l’annulation de plusieurs concerts de sa tournée avec Earth, Wind & Fire, après deux précédents épisodes qui avaient déjà nécessité une prise en charge médicale cet été.

Cette nouvelle alerte arrive quelques semaines seulement après son hospitalisation en soins intensifs à Saint-Louis⁠, à la suite d’un concert au cours duquel il avait montré d’importants signes de fatigue.

Lionel Richie traité pour une fibrillation auriculaire

Lionel Richie est actuellement pris en charge pour une fibrillation auriculaire, également appelée AFib. Ce trouble du rythme cardiaque se caractérise par une activité électrique désorganisée au niveau des oreillettes du cœur, pouvant provoquer des battements irréguliers et parfois rapides.

Le chanteur a subi une ablation destinée à traiter cette arythmie. Cette technique consiste à neutraliser de petites zones du tissu cardiaque responsables des signaux électriques anormaux afin de permettre au cœur de retrouver un rythme plus régulier.

Son entourage a depuis donné des nouvelles rassurantes. « Lionel a subi une intervention courante pour une fibrillation auriculaire. Le médecin a indiqué que tout s’était parfaitement déroulé », a fait savoir son représentant. Il précise également : « Lionel va très bien, mais il va prendre un peu de repos et sera bientôt de retour sur scène. »

Plusieurs concerts avec Earth, Wind & Fire annulés

Cette hospitalisation oblige Lionel Richie à interrompre une nouvelle fois sa tournée Sing a Song All Night Long, qu’il partage avec Earth, Wind & Fire. Les prochaines représentations prévues aux États-Unis sont ainsi repoussées, notamment les concerts de San Francisco, Chicago et Columbus, dans l’Ohio.

Ces dates devaient marquer la reprise de la tournée après plusieurs semaines compliquées pour l’artiste. Lionel Richie devait notamment retrouver la scène de San Francisco quelques jours seulement après cette nouvelle hospitalisation.

Une première alerte dès le mois de juin

Les problèmes de santé de Lionel Richie avaient commencé à perturber sa tournée dès le 24 juin. Lors d’un concert à St. Paul, dans le Minnesota, le chanteur avait ressenti des vertiges et une sensation inhabituelle en pleine représentation.

Il avait dû s’asseoir à plusieurs reprises avant d’écourter son concert. L’artiste avait ensuite été conduit à l’hôpital en ambulance. Deux concerts, à Chicago et Columbus, avaient été reportés pour lui permettre de récupérer. L’épisode avait déjà suscité l’inquiétude après que Lionel Richie avait interrompu son concert en raison de vertiges⁠.

Fin août, Lionel Richie avait passé trois jours à l’hôpital

Une deuxième alerte avait eu lieu le 29 août après un concert donné à Saint-Louis. Lionel Richie avait terminé sa prestation avec difficulté et avait demandé une chaise pour pouvoir interpréter All Night Long assis.

Après le spectacle, il s’était rendu à l’hôpital et avait passé trois jours sous surveillance afin de subir des examens, notamment cardiaques. Une possible déshydratation avait d’abord été évoquée avant que les médecins ne poursuivent les investigations sur son cœur.

Il avait finalement quitté l’établissement quelques jours plus tard et était rentré à Los Angeles.

Une troisième hospitalisation en moins de trois mois

Cette nouvelle prise en charge constitue donc la troisième hospitalisation de Lionel Richie depuis le début de l’été. Cette fois, le diagnostic de fibrillation auriculaire a conduit les médecins à pratiquer une ablation destinée à traiter directement son trouble du rythme cardiaque.

À ce stade, aucune date précise n’a été annoncée pour son retour sur scène. Son représentant assure toutefois que l’intervention s’est bien déroulée et que Lionel Richie doit désormais observer une période de repos avant de reprendre ses activités.