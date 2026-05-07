À dix jours de la grande finale de l’Eurovision, prévue le 16 mai à Vienne pour la 70e édition du concours, la France a sorti l’artillerie lourde. Monroe, 17 ans, artiste franco-américaine révélée par l’émission Prodiges en 2024 sur France Télévisions, a investi la place du Marché Sainte-Catherine, dans le 4e arrondissement de Paris, pour un flashmob filmé mi-avril et mis en ligne ce mardi. La vidéo, diffusée par le duo de violonistes Violin Phonix, Christopher Cohen et Maxime Morise, forts de 20 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, montre une cinquantaine d’artistes, danseurs, choristes et musiciens, envahir progressivement l’espace public au son de Regarde, le titre que Monroe défendra en compétition.

Un happening millimétré, une entrée spectaculaire depuis une fleur géante

Rien dans cette vidéo n’était laissé au hasard. Comme le précisait Maxime Morise à 20 Minutes la veille du tournage, la préparation du flashmob a demandé un bon mois de travail : autorisations auprès de la mairie et de la préfecture, démarchage des riverains pour filmer depuis leurs fenêtres ou y installer des musiciens, briefing d’une cinquantaine d’artistes. La séquence s’ouvre avec Lou Deleuze, gagnante de l’Eurovision Junior 2025, qui interprète le morceau en guise d’introduction. Puis deux hommes déposent au sol une fleur rouge géante, dont Monroe surgit au moment opportun pour prendre le relais au micro — une mise en scène qui n’a pas manqué de déclencher stupeur et téléphones sortis dans les terrasses avoisinantes. Les Violin Phonix, qui co-signent le titre avec Monroe, ont conçu ce happening comme « une façon de porter la chanson, de la faire vivre », selon les mots de Maxime Morise à 20 Minutes.

Cinquième dans les pronostics, Monroe vise le podium autrichien

Monroe n’en est pas à sa première performance remarquée : en décembre dernier, elle avait déjà fait parler d’elle avec une reprise surprise de Berghain de Rosalía en gare de King’s Cross à Londres, accompagnée du chanteur Innocent Masuku et du pianiste Julien Cohen. À quelques jours de la finale viennoise, les bookmakers la placent en cinquième position, derrière notamment la Finlande, en tête des pronostics. Elle succède à Louane, qui avait terminé septième en 2025. Le vainqueur à battre est l’Autrichien JJ, 25 ans, dont le pays accueille cette édition après sa victoire lors de la précédente.