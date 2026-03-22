Municipales Reims : Arnaud Robinet réélu avec 51,86 % des voix

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Reims, le maire sortant Arnaud Robinet est réélu avec 51,86 % des suffrages et entame un troisième mandat à la tête de la ville. Il devance la candidate du Rassemblement national Anne-Sophie Frigout, créditée de 25,92 %, tandis que le candidat de gauche Éric Quénard obtient 22,22 %. Élu pour la première fois en 2014, l’édile conserve ainsi la mairie de la Cité des Sacres.