Municipales Douai : le socialiste Frédéric Chéreau réélu face au RN

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Douai, le maire sortant socialiste Frédéric Chéreau est réélu avec 41,7 % des suffrages, au terme d’un second tour serré. Il devance de peu le candidat du Rassemblement national Thierry Tesson, qui obtient 40,6 % après être arrivé en tête au premier tour, tandis que la candidate divers droite recueille 17,6 %. La ville du Nord reste ainsi ancrée à gauche à l’issue du scrutin.