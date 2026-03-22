Politique Municipales 2026

Municipales Cholet : Isabelle Leroy bat l’ancien maire Gilles Bourdouleix

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Cholet : Isabelle Leroy bat l’ancien maire Gilles Bourdouleix
Municipales Cholet : Isabelle Leroy bat l’ancien maire Gilles Bourdouleix

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Cholet, en Maine-et-Loire, l’ancienne adjointe Isabelle Leroy crée la surprise en s’imposant face à l’ancien maire Gilles Bourdouleix. Elle recueille 36,38 % des suffrages contre 28 % pour son adversaire, marquant un net revers pour l’ancien édile, figure locale controversée. Cette défaite met fin à plusieurs années d’influence politique de Gilles Bourdouleix dans la ville.

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