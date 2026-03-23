Municipales à Mayotte : renouvellement massif et percée de la droite

Le second tour des municipales à Mayotte a profondément rebattu les cartes politiques locales. Sur les 17 communes du département, seuls cinq maires sortants ont été reconduits, signe d’un renouvellement marqué du paysage municipal.

Cette vague de changement s’accompagne toutefois de retours d’anciens élus. Plusieurs figures déjà passées par la tête de leur commune reprennent les rênes, illustrant un mélange de « dégagisme » et de continuité dans les choix des électeurs.

La droite progresse nettement

Les Républicains enregistrent une forte progression, passant de trois à sept mairies. Le parti conserve ses bastions et conquiert plusieurs communes, notamment au détriment du Mouvement pour le développement de Mayotte (MDM), en net recul malgré quelques gains.

Le scrutin a aussi été marqué par l’échec de plusieurs personnalités nationales impliquées dans la campagne, tandis que des recours et enquêtes pourraient encore émerger après des soupçons d’irrégularités lors du premier tour.