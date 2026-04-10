MONDE Moyen-Orient

Tensions au Moyen-Orient : le Docteur Ali Al-Nuaimi affiche la fermeté des Émirats face à l’Iran

10 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak
Screenshot
Screenshot

Dans un contexte régional marqué par de fortes tensions, Ali Rached Al-Nuaimi, président de la Commission des affaires de la défense, de l’intérieur et des affaires étrangères au Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, a livré une analyse sans détour de la situation. Dans un entretien accordé à Sky News Arabia, il a rappelé que les Émirats arabes unis restent attachés à une ligne claire : promouvoir la paix, le développement et la coopération régionale.

Loin de céder à l’inquiétude, le responsable émirati s’est voulu résolument optimiste. Il a souligné la capacité de son pays à surmonter les crises, mettant en avant la résilience nationale et la cohésion interne. Selon lui, les Émirats ont déjà démontré leur capacité à répondre efficacement aux défis, notamment face à ce qu’il qualifie d’« agression iranienne », et se disent prêts à surprendre à nouveau par des avancées politiques, économiques et sociales.

Dans cette prise de parole, Ali Al-Nuaimi insiste sur un élément central : l’indépendance stratégique. Il affirme que les événements récents ont renforcé la conviction des Émirats de pouvoir compter avant tout sur leurs propres forces dans les moments critiques. Une posture qui s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté et de stabilité, où la nation se positionne comme un acteur majeur de la sécurité régionale.

Par ailleurs, il n’a pas hésité à critiquer frontalement le régime iranien, qu’il accuse de duplicité et de manipulation, y compris vis-à-vis de sa propre population. Pour lui, la situation actuelle marque un tournant à Téhéran, avec un changement de leadership et une période d’incertitude stratégique. Il estime que le cessez-le-feu en cours pourrait représenter une phase décisive pour l’avenir du pays.

Enfin, Ali Al-Nuaimi a tenu à souligner la convergence de vues entre les Émirats et les États-Unis, saluant notamment la détermination du président Donald Trump. Il a également rappelé que la priorité d’Abou Dhabi reste la protection de ses intérêts économiques et de la stabilité mondiale, notamment face aux menaces pesant sur le détroit d’Ormuz, axe vital du commerce international. Une ligne de fermeté assumée, mais toujours accompagnée d’un discours d’ouverture et de responsabilité.

Partager
Avatar photo

Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.