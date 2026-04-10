Tensions au Moyen-Orient : le Docteur Ali Al-Nuaimi affiche la fermeté des Émirats face à l’Iran

Dans un contexte régional marqué par de fortes tensions, Ali Rached Al-Nuaimi, président de la Commission des affaires de la défense, de l’intérieur et des affaires étrangères au Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, a livré une analyse sans détour de la situation. Dans un entretien accordé à Sky News Arabia, il a rappelé que les Émirats arabes unis restent attachés à une ligne claire : promouvoir la paix, le développement et la coopération régionale.

Loin de céder à l’inquiétude, le responsable émirati s’est voulu résolument optimiste. Il a souligné la capacité de son pays à surmonter les crises, mettant en avant la résilience nationale et la cohésion interne. Selon lui, les Émirats ont déjà démontré leur capacité à répondre efficacement aux défis, notamment face à ce qu’il qualifie d’« agression iranienne », et se disent prêts à surprendre à nouveau par des avancées politiques, économiques et sociales.

Dans cette prise de parole, Ali Al-Nuaimi insiste sur un élément central : l’indépendance stratégique. Il affirme que les événements récents ont renforcé la conviction des Émirats de pouvoir compter avant tout sur leurs propres forces dans les moments critiques. Une posture qui s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté et de stabilité, où la nation se positionne comme un acteur majeur de la sécurité régionale.

Par ailleurs, il n’a pas hésité à critiquer frontalement le régime iranien, qu’il accuse de duplicité et de manipulation, y compris vis-à-vis de sa propre population. Pour lui, la situation actuelle marque un tournant à Téhéran, avec un changement de leadership et une période d’incertitude stratégique. Il estime que le cessez-le-feu en cours pourrait représenter une phase décisive pour l’avenir du pays.

Enfin, Ali Al-Nuaimi a tenu à souligner la convergence de vues entre les Émirats et les États-Unis, saluant notamment la détermination du président Donald Trump. Il a également rappelé que la priorité d’Abou Dhabi reste la protection de ses intérêts économiques et de la stabilité mondiale, notamment face aux menaces pesant sur le détroit d’Ormuz, axe vital du commerce international. Une ligne de fermeté assumée, mais toujours accompagnée d’un discours d’ouverture et de responsabilité.